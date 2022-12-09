Отправлено: - 14:31

111:

хоть как у соседей отлавливай их, привязывай гранаты Ф-1 к ней

Цитата:Вы в самом деле такой неумный (долго слово подбирала, на самом деле на языке слово более емкое) или прикидываетесь?