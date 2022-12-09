Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 777 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • З-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сначала в приют, потом на волю - Отлов бродячих собак возобновили в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45694
Сначала в приют, потом на волю - Отлов бродячих собак возобновили в Костанайской области
Отправлено: 09.12.22 - 13:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайская область стала одним из последних регионов, где заработали нормы, регулирующие отлов, содержание и умерщвление безнадзорных животных. Вопросы наших читателей, связанные с действием закона, "НГ" озвучила в управлении ветеринарии.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20529
Re: Сначала в приют, потом на волю - Отлов бродячих собак...
Отправлено: 09.12.22 - 13:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что и требовалось доказать от зоологический или как их там активистов..
Собаки в принципе никому не нужны, хоть как у соседей отлавливай их, привязывай гранаты Ф-1 к ней, и скидывай в зону спецопераций..
Но главное то не в этом..
Главное так и осталось, и это конечно деньги..
И надо успеть навариться..
Профайл
Nena
§ Nena
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.19
Сообщений:
6
Сначала в приют, потом на волю - Отлов бродячих собак возобновили в Костанайской области
Отправлено: 09.12.22 - 14:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
хоть как у соседей отлавливай их, привязывай гранаты Ф-1 к ней

Вы в самом деле такой неумный (долго слово подбирала, на самом деле на языке слово более емкое) или прикидываетесь?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20529
Сначала в приют, потом на волю - Отлов бродячих собак возобновили в Костанайской области
Отправлено: 09.12.22 - 15:17
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nena:
Вы в самом деле такой неумный

Хех.
Вопрос о моей личности или вы как то связаны с собаками?
И почему долго подбирали слово?
Какие то проблемы с осмыслением написанного?

[Исправлено: 111, 09.12.2022 - 15:19]
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
184
Re: Сначала в приют, потом на волю - Отлов бродячих собак...
Отправлено: 09.12.22 - 15:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, если псу яйца отрежут, он добрее будет на улице после его выписки? А что делать с агрессивными собаками? Ждать, пока свора собак кого нибудь не загрызёт? А потом года два корректировку закона делать? А что будет, если при нападении уличных собак, кто то палкой убъёт или покалечит собаку? Как в случае наезда машины на пса на Складской, зоозащитники будут бегать по инстанциям и орать, что бы этого человека посадили в тюрьму? Потому что он плохой, а собачки хорошие? И что надо было терпеть, когда тебя грызут псы?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20529
Сначала в приют, потом на волю - Отлов бродячих собак возобновили в Костанайской области
Отправлено: 09.12.22 - 15:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как наши соседи собираются решить эту проблему..
У нас конечно нет зоны СВО, но есть например семипалатинский полигон..

"Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук предлагает решить вопрос с бродячими собаками в регионе, сбросив их «на позиции украинских националистов». Такое заявление господин Шинчук опубликовал в своем Telegram- канале.
Он назвал четыре причины, по которым у него появилась эта идея.
«Во-первых, собаки чужих не любят, во-вторых, решим вопрос с бродячими собаками, в-третьих удовлетворим претензии зоозащитников — не убивать животных, в-четвертых бродячих собак и ракет в России для Украины достаточно»,— заявил общественник.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 118, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 118
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS