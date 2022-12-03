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≡ Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45650
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 03.12.22 - 23:32
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Встретиться планировали с группой активистов из 10-15 человек, для чего в акимате подготовили небольшой кабинет. Но пришли около 30 человек, поэтому активистов пригласили пройти в актовый зал.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
963
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 03.12.22 - 23:32
#1
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Говоров, напиши статью без ошибок. Мое пожелание на новый год.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 03.12.22 - 23:34
#2
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Цитата:
electro:
Мое пожелание на новый год.

Цитата:
Говорят: под Новый год
Что ни пожелается —
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.
:lol: :lol: :lol:
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1657
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 03.12.22 - 23:45
#3
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Статья про бисер!?
:lol:
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1272
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 12:44
#4
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Даёшь UTC+5!
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1272
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 12:52
#5
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Можно перевести стрелки на Новый год! 1 января 2023 в 00:55 сделать -1 час и ещё раз отметить НГ ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13229
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 15:12
#6
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Цитата:
Don Julio:
Статья про бисер!?

Цитата:
То есть, существует мнение, что перевод стрелок в Кызылординской области был сделан поспешно, - отметил Сандыбаев. - Они пишут, что школьники второй смены сейчас возвращаются в темноте. Авторы петиции указывают, что перевод времени негативно отразился на банковском секторе, так как им раньше было удобнее работать в одном времени с Алматой и Астаной. Также разница во времени усложняет работу госслужащих. Появляется путаница с расписанием поездов и самолётов. 

- Я знаю об этой петиции, - перебил чиновника Нурхожаев.


Это ты так активистов свиньями обозвал/а?
Нехорошо,некрасиво
Нурхожаев конечно не культурный человек но явно оскорбления были излишни в его адрес
Цитата:
Блогер Азамат Карим призывал обратить внимание на ДТП, в которые попадают невыспавшиеся водители

Судя по лицу блогера он всю ночь не высыпался обсуждая на кухне за столом с гостем из Кызылорды план будущей битвы с акиматом
Но проиграл в итоге салату с кукурузой
Цитата:
- У нас есть прецедент в Кызылординской области, с которой у нас схожая ситуация, - выступила активистка из села Айет Ольга ВЕДЛЕР. - Есть ли у нас время на обсуждение этого вопроса? Ведь 22 декабря начнет увеличиваться день. То есть, выходит, мы очередной сезон пропустили. Мы уже 18 лет живём не в своем поясе. Этот вопрос нужно решать быстро!

У Ольги Ведлер какая-то личная травма или трагедия?
Обычно люди с таким упоением занимаются бессмысленными вопросами когда у них что-то произошло
Это называется СУБЛИМАЦИЯ
И они фанатично ударяются в дела которые могут их на время отвлечь и которые по их логике должны принести какую-то пользу
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3254
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 16:16
#7
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Цитата:
abaika95:
Обычно люди с таким упоением занимаются бессмысленными вопросами когда у них что-то произошло Это называется СУБЛИМАЦИЯ И они фанатично ударяются в дела которые могут их на время отвлечь и которые по их логике должны принести какую-то пользу


Оказывается, кто-то копается в личных причинах действий инициатора!Кому-то есть до этого дело!
Как будто личные причины могут опорочить суть правого дела!
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С
§ Степаныч
(Пользователи)
Регистрация:
29.01.22
Сообщений:
6
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 04.12.22 - 16:44
#8
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Абайка,Ольга Ивановна на пике своей активности и даже влюблена(скажу тебе по секрету). 😊А вот твоей ботовской деятельности,видимо,приходит конец.Не выполнил ты задание партии. 😂 А еще наша команда имеет к тебе и тебе подобным предложение:мы вызываем вас(диванных критиков этого вопроса) на прилюдный батлл.У вас будет возможность показать свои познания.Сразимся?Неужели откажешься?😂
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
217
Re: Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное...
Отправлено: 04.12.22 - 17:40
#9
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20401
Если власти нас поддержат... - Поможет ли вернуть природное время в Костанайскую область встреча в облакимате?
Отправлено: 04.12.22 - 17:44
#10
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Цитата:
Степаныч:
предложение:мы вызываем вас(диванных критиков этого вопроса) на прилюдный

О, как Эминем в 8й миле?
На какой концертной площадке это будет происходить?
Я в качестве массовки согласен..
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