Встреча руководителя аппарата акима Костанайской области Мурата САНДЫБАЕВА с инициативной группой по возврату часового пояса прошла сегодня, 3 декабря, в здании областного акимата.

Встретиться планировали с группой активистов из 10-15 человек, для чего в акимате подготовили небольшой кабинет. Но пришли около 30 человек, поэтому активистов пригласили пройти в актовый зал.

- Встреча с акимом области была запланирована в ДК "Мирас", - обратился к собравшимся Сандыбаев. - Но, как вы знаете, в Костанайской области сменился аким. Человек пришел два дня назад, он только вникает в работу. Очень много направлений, которые требуют сейчас его внимания. Это в том числе отопительный сезон, очистка дорог. Сегодня к вам пришел я, так как у вас было желание встретиться. Тем более, к нам приехал сегодня эксперт из Кызылординской области. Все выступления здесь записываются, я обязательно передам все это новому акиму области. Озвученное вами мнение будет использовано, чтобы подготовиться к предстоящей встрече главы региона с населением, чтобы он мог вести более конструктивный диалог. Аким Кумар Аксакалов открыт к диалогу. Он все мнения слышит. Отмечу, что вопрос о переводе времени не в компетенции областного акимата. Но наша обязанность услышать вас, и если ваше мнение будет превалировать, то можно составить инициативное письмо в вышестоящие госорганы.

Первой выступила почетный гражданин Костаная, заслуженный врач РК Купей МАЛЬЧУБАЕВА.

- Этот вопрос в нашей области застрял, - сказала она. - Я писала в газете, чтобы представители акимата в 7:30 поехали на Колесные ряды и посмотрели, как дети в темноте добираются до школы. Чем чревато, что дети встают ранним утром? Это нервы, это все болезни и привычки! Но мы никак не можем этого понять. Я, как врач-педиатр, за детей. И поэтому я надеюсь, что у нового акима будет болеть душа за область и он не забронзовеет. Нам надо, чтобы время вернули! И я прошу теперь нового акима съездить утром на окраины города и самому посмотреть на детей, бредущих по темноте.

Выступление члена общественного совета Кызылординской области Болата НУРХОЖАЕВА (это он договорился с властями о встрече с инициативной группой) растянулось на 40 минут. Все это время он рассказывал о истории проблемы и излагал научные доводы.

- Сейчас Костанайская область фактически живёт по времени Китая, - отметил Нурхожаев. - Некоторые думают, что они могут спать, когда захотят, и просыпаться в любое время суток. Они не понимают, что это делает с нашим биоритмом. Я хочу остановиться на конкретном примере: в 8 часов вечера у вас начинается бешеная секреция гормона мелатонина, вас тянет ко сну, но на ваших социальных часах вам рано ложиться спать. Вы смотрите на свой смартфон, его белый свет попадает на глаза и снижает выработку мелатонина. А мелатонин - это основной гормон, который убивает раковые клетки. Только за одну ночь вы снижаете их количество на 70%.

Нурхожаев подчеркивал несколько раз, что вопрос возврата времени должен решаться не на основе мнения людей, а строго на основе научных фактов.

Правда, на том же собрании руководитель ОФ "Радуга" Наталья КОЛОСКОВА предложила провести в области общественные кампании.

- По методике эдвокаси-камапании проводятся так называемые общественные слушания, которые проводили в Кызылорде, - рассказала Колоскова. - Я уже предлагала, что можно посчитать наше собрание, как общественные слушания. Нужно, чтобы каждый написал свое имя, и мы этот документ будем считать как итогом общественных слушаний. Эту бумагу мы отправим в правительство, чтобы подкрепить наши доводы.

Но идея превратить встречу инициативной группы с чиновниками в общественные слушания поддержки не нашла.

Свой вопрос Нурхожаеву задал и руководитель аппарата акима области Мурат Сандыбаев. Он обратил внимание активистов, что сейчас в Кызылординской области запущена петиция, чтобы отменить решение о возврате к природному времени.

- То есть, существует мнение, что перевод стрелок в Кызылординской области был сделан поспешно, - отметил Сандыбаев. - Они пишут, что школьники второй смены сейчас возвращаются в темноте. Авторы петиции указывают, что перевод времени негативно отразился на банковском секторе, так как им раньше было удобнее работать в одном времени с Алматой и Астаной. Также разница во времени усложняет работу госслужащих. Появляется путаница с расписанием поездов и самолётов.

- Я знаю об этой петиции, - перебил чиновника Нурхожаев. - Есть люди, которые и раньше были против, и сейчас против. Но эти люди против не часового пояса, они против меня. Потому что я им доказываю на учебнике естествознания за 6 класс, как правильно исчисляется время. А они отвечают: "Ты что, будешь меня учить учебником 6-го класса?". То есть, они не хотят понимать, что говорит этот учебник. Это во-первых. А во-вторых, эти люди - их меньшинство. Если их правительство использует, чтобы нас закинуть обратно в 6-й часовой пояс, то я первым выйду на улицу! И у меня будет много сторонников. Почему? Вот вы говорите про путаницу графиков поездов. Этот вопрос решаемый, за три года люди адаптируются и привыкают. Да, дети второй смены возвращаются в темноте. Наши дети из-за условий нашего региона так или иначе, утром или вечером, попадают в темное время суток. Они и в нынешнее время возвращаются вечером по темноте. Учёные говорят, что проблемы безопасности можно решить, организовать автобусы или родители сами могут забирать детей из школы. А вот проблемы с недосыпанием и нарушеним биоритма - они никуда не деваются. Поэтому мы из двух зол должны выбирать меньшее.

Выступали и другие сторонники возврата часового пояса: бывшие соцработник и педагог из КРУ, представитель РОО "Казахстанского союза родителей". Все они убеждали, что рано утром у человека из-за неправильного времени пояса возникают проблемы с самочувствием.

Блогер Азамат Карим призывал обратить внимание на ДТП, в которые попадают невыспавшиеся водители.

Депутат Костанайского городского маслихата Евгений Сотников, выслушав активистов, заявил: ему всё равно в каком часовом поясе мы живём, а этот вопрос лучше решать экспертам.

- У нас есть прецедент в Кызылординской области, с которой у нас схожая ситуация, - выступила активистка из села Айет Ольга ВЕДЛЕР. - Есть ли у нас время на обсуждение этого вопроса? Ведь 22 декабря начнет увеличиваться день. То есть, выходит, мы очередной сезон пропустили. Мы уже 18 лет живём не в своем поясе. Этот вопрос нужно решать быстро!

- Если акимат области поддержит нас и донесет нашу просьбу до правительства, то эту проблему можно решить до конца этого года, - резюмировал Нурхожаев. - Перейти в свой часовой пояс можно вне зависимости от времени года. Если нужны научные обоснования, я всегда готов вам их предоставить.

Мурат Сандыбаев ответил, что пока акимат Костанайской области не озвучивал свою точку зрения о том, надо ли возвращать регион в природный часовой пояс.

- Я передам акиму области доводы активистов, мы проработаем механизм, как это будет - через общественные слушания или через общественный совет. И далее будет принято какое-то решение, - резюмировал итоги встречи руководитель аппарата акима Костанайской области.

Фото Георгия ГОВОРОВА