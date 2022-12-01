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≡ На языке чатлаков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45642
На языке чатлаков
Отправлено: 01.12.22 - 18:25
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Наши эксперты на Первом канале (ведущий Кривошеев), опираясь на заявленный справедливый Казахстан, выразили мнение, что в РК будет строиться финская модель общества.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 14:52
#15
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Лучше немного изменить и не нарываться на плагиат.

Хех.
Ты тоже думаешь что это Печенеги?
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
71
На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 14:57
#16
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Цитата:
dvb:
гормонизация


Кому не нравятся "гормонизация","очепятки",
читайте как "гармонизация", "опечатки".

[Исправлено: Salnik Anatoliy, 02.12.2022 - 14:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 15:03
#17
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Цитата:
Но наши эксперты на Первом канале (ведущий Кривошеев), опираясь на заявленный справедливый Казахстан

Начнем сначала..
Открываем Гугол, вводим Кривошеев..
Наш эксперт, полагаю Кривошеев Георгий Федорович, военочальник, или это Марк Кривошеев, ученый..
Кто из них?
И когда, в какое время, на какой передаче?
Ах да, есть еще Андрей Кривошеев..
Этот живет и здравствует.
Но о каком времени речь, может кто то говорил что то демять лет назад, мы не знаем же..
И почему это наш, казахстанский как понял, Эксперт?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 15:10
#18
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Второе, что такое финская модель общества?
Это ювенальная контора, это геи, это лесбиянки и это суицид?
Будьте добры, объясните мне пожалуйста, почему кто то решил, что Казахстан будет строить общество только геев и лесбиянок?
Или это Нокиа Хаккапелита все же?
Что такое Финская система?
И как ее обязаны строить бывшие советские коммунисты?
Открыть в каждом углу публичные дома и производить рядом с ними шины Нокия Хаккапелита зима?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 15:14
#19
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Цитата:
Далее - власть нацелена вернуть вывезенные незаконно за «бугор» финансы. 

Ну эту область фантастики, наверно не стоит на нее обращать внимание..
Суда как говорится не было, ничего не доказано, просто слова очередного популисткого не знания ситуации..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 15:16
#20
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Цитата:
Наличие крупного капитала создаёт финансовую возможность лоббировать свои интересы в

Ах да, это у финнов нет наличия крупного капитала, или у них есть?
Про какую страну сие выражение сказано?
Если у финнов нет, то это как то похоже на ложь.
Там как раз таки и сосредоточены крупнейшие капиталы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 15:20
#21
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Цитата:
Вывезли их потому, что воровать в РК миллионы проще простого. 

Если имеется в виду власть, то воровать что то в любой, самоц самой демократической стране, проще простого..
Очередное непонимание ситуации и как следствие, нет смысла в бесполезных буковках, я не вижу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 15:23
#22
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Цитата:
На сегодня уже должны быть представлены алгоритмы решений названных проблем

Кем представлены, кому представлены, что такое алгоритм принятия решения, как его съесть?
По всем колхозам послать Послания?
Никому непонятные какие то очередные алгоритмы бездействия?
Смысл, что нам сейчас каждому выдалут какие то там Алгоритмы?
Мы станем Умнее?
Так что не вижу смысла..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 15:27
#23
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Цитата:
Язык общения должен опираться на классические, принятые ещё в учебниках понятия

А это еще шта?
Какие учебники?
По психологии?
Или учебники понятия при жаргонной речи?
Кто автор данных учебников, не Петросян ли с Максимом Галкиным?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 15:31
#24
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Цитата:
Исходя из конкретизации путей решения проблем, 

И да, нет никакой конкретики, начиная с того, что какой то там Кривошеев это наш эксперт..
Изначально..
Как и вся статья..
Может одна есть конкретизация - печенеги..
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4313
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 18:50
#25
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И тут Остапа (111) понесло...)))
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
71
Re: На языке чатлаков
Отправлено: 02.12.22 - 20:12
#26
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Цитата:
111:
На ошибки не обращай внимание


Ващще у меня ошибки только с синтаксисом. Всё остальное очень редкое умышленное для акцентирования. Например, как здесь слово "ващще". А у тебя сплошная морфология с частотой не характерной ни для одного здравомыслящего человека.
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