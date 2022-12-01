Отправлено: - 15:03

Но наши эксперты на Первом канале (ведущий Кривошеев), опираясь на заявленный справедливый Казахстан

Цитата:Начнем сначала..Открываем Гугол, вводим Кривошеев..Наш эксперт, полагаю Кривошеев Георгий Федорович, военочальник, или это Марк Кривошеев, ученый..Кто из них?И когда, в какое время, на какой передаче?Ах да, есть еще Андрей Кривошеев..Этот живет и здравствует.Но о каком времени речь, может кто то говорил что то демять лет назад, мы не знаем же..И почему это наш, казахстанский как понял, Эксперт?