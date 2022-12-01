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≡ Алихан Смаилов ответил на вопросы "НГ" о назначении нового акима Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45640
Алихан Смаилов ответил на вопросы "НГ" о назначении нового акима Костанайской области
Отправлено: 01.12.22 - 20:19
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Премьер-министр РК принял участие в собрании депутатов маслихатов, представив им две кандидатуры на должность акима Костанайской области. Журналистов на встречу не пустили, но корреспондент "НГ" задал несколько вопросов главе правительства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20339
Re: Алихан Смаилов ответил на вопросы "НГ" о...
Отправлено: 01.12.22 - 20:19
#1
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Так непривычно видеть премьером не Масимова..
Сперва думал, кто же это такой..
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4109
Re: Алихан Смаилов ответил на вопросы "НГ" о...
Отправлено: 02.12.22 - 15:44
#2
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Журналистов не пустили - начало не инновационное, черта осталась.
Мы тут - они там, печально.
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