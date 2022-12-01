Премьер-министр Казахстана Алихан СМАИЛОВ сегодня, 1 декабря, принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней, представив им две кандидатуры на должность акима Костанайской области.

Журналистов на собрание не пустили, но корреспондент "НГ" задал несколько вопросов главе правительства на выходе из акимата.

- Это произошло (встреча без журналистов - "НГ") по той процедуре, которая предусмотрена нашим законодательством, - ответил Смаилов. - Депутаты маслихатов, послушав все кандидатуры и их программы по развитию регионов, проголосовали, сделали свой выбор в пользу кандидата, который, по их мнению, наиболее подходящий, наиболее сильный. И вот сегодня они сделали свой выбор.

На уточняющий вопрос о том, почему все-таки журналисты не были допущены на заседание, премьер-министр посоветовал обратиться в пресс-службу акима области. Но ответил на вопрос о том, какие поручения он дал новому главе региона:

- До этого я был с визитом в Костанайской области, целый ряд поручений по актуальным вопросам развития региона мы дали. И они находятся сейчас на исполнении. Сегодня, во время представления активу области, я напомнил о тех вопросах и о новых задачах, которые глава государства ставит в рамках своей предвыборной платформы. А также до этого были поручения, которые связаны с развитием страны в целом, так и региона в частности. Эти все вопросы мы упомянули. Но это наш не последний визит. Мы ежедневно на контакте с акимами всех регионов. В том числе Костанайской области. И все вопросы, которые возникают, так или иначе находят свое решение.