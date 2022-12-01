Сообщение о внеочередной сессии областного маслихата появилось на сайте представительного органа вечером 29 ноября. В нем коротко описано, что сегодня, 1 декабря, в здании областного акимата состоится собрание депутатов для получения согласия на назначение нового акима области.

В сообщении четко указано, что сессия начнется в 14:00.

Корреспонденты НГ прибыли на место в 13:35, однако на входе нас остановили сотрудники полиции. После некоторых уточнений к журналистам вышел сотрудник службы безопасности, представившийся Сергеем, и коротко сообщил:

- Вы не можете пройти в зал заседаний, так как сессия маслихата уже началась. Ориентировочно заседание началось между 13:00 и 13:30.

Почему о переносе времени не сообщили заранее, сотрудники акимата не уточнили, предложив за комментариями обращаться в пресс-службу акима области.

Через несколько минут к журналистам вышел пресс-секретарь акима Костанайской области Жуматай КАКИМЖАНОВ:

- Давайте проясним - это не сессия маслихата, это общее собрание депутатов, - сказал он. - Дело в том, что это мероприятие проходит с особо охраняемым лицом, премьер-министром, поэтому здесь заблаговременно нужно было проходить аккредитацию.

Подчеркнем, что "Наша Газета" никаких сообщений об аккредитации ранее не получала. Согласно закону, от журналистов не могут требовать аккредитацию, если её не запросили заранее. Объяснить, почему сообщение об аккредитации заранее не прислали в "НГ", пресс-секретарь не смог.

Напомним, что назначение Архимеда Мухамбетова на должность акима Костанайской области в сентябре 2015 года провели с выборочным приглашением журналистов. Традиция, однако...