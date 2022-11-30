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«Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб эксперта допросили в суде по делу КТЭК
«Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб эксперта допросили в суде по делу КТЭК
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