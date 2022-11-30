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≡ «Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб эксперта допросили в суде по делу КТЭК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45629
«Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб эксперта допросили в суде по делу КТЭК
Отправлено: 30.11.22 - 22:26
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Эксперта ДВГА допросили по видеосвязи, так как сейчас он работает в Алматы на другой должности. Больше всего вопросов задал Аскар Бекпаганбетов, который, как обычно, был очень эмоционален и многословен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20288
Re: «Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб...
Отправлено: 30.11.22 - 22:26
#1
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Тут без бутылки не разберешь..
Нужны названия, состав..
Это подобно Макита против ДВТ..
Одно дороже второго раза в три или пять..
А то что тут не говорят, это своего рода тоже преступление, не подать анализу состав и имя этих так сказать конструкций, которые выполняют одну и ту де работу с одной стороны, но которые, если они наиболее дешевы, создают угрозу для гражданского населения..
И вот тут то и важны эти характеристики..
Ну а без них, ну никак, и суд выглядит как то посмешищем что ли..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1103
Re: «Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб...
Отправлено: 01.12.22 - 11:14
#2
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Надоели уже! Отпустите уже специалистов и так работать некому! Одни уехали,вторые вымерли,третьи второй год в суде! Дайте директору штраф и закрывайте тему уже!
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
161
Re: «Эту закупку вы провели неправомерно» - Выявившего ущерб...
Отправлено: 01.12.22 - 13:07
#3
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Напрашивается вопрос, что какая-то сомнительная гос.закупка, если в спецификации к закупке не отражены все критерии (длинна, ширина, толщина и т.д.). Если забыли отразить, то накажите, оштрафуйте, за некомпетентность составления документов и не грамотность, пусть тогда идут туалеты драить. Чтобы так сказать, завтра другим было неповадно такие закупки проводить. Если же специально не указали эти размеры, значит уже какой-то умысел был в этом. Тоже туалеты драить, но в ограниченном помещении.
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