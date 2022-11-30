Уголовное дело в отношении отстраненного директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, главного инженера Вячеслава ПЛОТНИКОВА, директора ТОО ТЭМС Рустема ЗИННАТУЛЛИНА и заместителя директора ТОО "Алатаустрой-2009" Тулегена ТУРЛУГУЛОВА продолжают рассматривать в суде Костанайской области.

На прошлом судебном заседании представили экспертизу руководителя отдела камерального контроля ДВГА Руслана ТАУКЕНОВА, который утверждает, что руководство ГКП "КТЭК" купило газовые горелки по завышенной цене, а ущерб государству из-за этого составил 15 878 504 тенге. При этом адвокат Марат ШУАКПАЕВ обратил внимание на то, что в деле имеется уже три суммы ущерба.

- Иначально обвинение называло сумму ущерба более 70 млн тенге, потом отказалось от нескольких эпизодов и оставило другую сумму - более 12 млн тенге. Эксперт ДВГА назвал третью сумму - более 15 млн тенге, - комментировал свое возмущение Шуакпаев.

Тогда все сошлись во мнении, что эксперта нужно допросить лично. Допросили сегодня, 30 ноября, по видеосвязи, так как сейчас он работает в Алматы на другой должности.

Больше всего вопросов задал Бекпаганбетов, который, как обычно, был очень эмоционален и многословен.

- Вы уверяете в необоснованности расторжения договора КТЭК с "КазДинКомом" на покупку горелок, но в деле имеется документ, подписанный директором Игнатьевым о добровольном расторжении договора, которое прошло в мирной, доброжелательной обстановке, - отметил Бекпаганбетов. - Вы изучили этот документ?

- Факт добровольного расторжения договора не имеет значения, - пояснил Таукенов. - Основания для расторжения договора у вас, как у государственного предприятия, не было. Вы расторгли его незаконно.

- Учитывали ли вы, что стоимость одной горелки, фактически установленной на ТЭЦ, существенно отличается от стоимости типовой горелки? - уточнил Бекпаганбетов. - Типовые горелки нельзя было установить на наши котлы.

- Я утверждаю, что закупка проводилась незаконно, так как все, о чем вы говорите, должно быть указано в технической спецификации, но этого там не было, - отметил эксперт. - Вы просто провели закупку на приобретение горелок марки ГМ-10, а потом отдельным лотом объявили закупку на их монтаж. При этом в июне вы купили 6 горелок способом запроса ценовых предложений, а на монтаж объявили конкурс. Это неправомерно. Согласно документации это одни и те же горелки.

Аскар Бекпаганбетов уверял, что это разные горелки: 6 установили на котлах №1 и №2, еще 6 - на котле №5. Всего было установлено 14 газовых горелок. Отстраненный директор КТЭК еще раз пояснил, что предлагаемые "КазДинКомом" горелки не подходили КТЭК, так как из длина всего 400 мм - в два раза короче, чем требовалось. Под действием открытого огня произошло бы разрушение арматуры горелок, что подтвердили даже представители Щучинского завода-изготовителя горелок.

- Горелки, фактически установленные на котлах ТЭЦ, и горелки, которые собирался поставлять "КазДинКом", не идентичные. Почему вы их сравниваете? - снова эмоционально спросил Бекпаганбетов.

- Потому что, согласно вашим же документам, это одни и те же горелки, - ответил эксперт. - И то, что вам требуются горелки длиннее, вы должны были указать в технической спецификации на портале госзакупок. Но вы специально этого не сделали, чтобы никто не зашел на эту закупку, а это незаконно. При этом в июне проводите закупку способом запроса ценовых предложений на горелки, а уже в августе объявляете конкурс на их монтаж.

- КТЭК купила 6 горелок за 19 399 784 тенге, хотя ей предлагали потратить 24 590 700 тенге, - объяснил Бекпаганбетов. - Прибыль составила 5 190 915 тенге. Вы изучали этот вопрос?

Эксперт ответил, что не изучал, потому что его не было среди семи поставленных перед ним вопросов.

- Исследовался ли вами вопрос участия ТОО "ЦКС" в корректировке проекта по реконструкции котлов, как это утверждает сторона обвинения? - спросил Бекпаганбетов.

- Я возражаю, так как это было в прошлом обвинительном акте и на данный момент этого обвинения нет, - выразил протест государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

Председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Арман Шамшиев согласился с некорректной постановкой вопроса и снял его.

Еще многие вопросы Бекпаганбетова получили возражение со стороны государственного обвинителя, так как либо касались прошлого обвинения, либо наоборот не касались дела вообще.

Адвокат Плотникова Серик АБИЛОВ спросил, есть ли техническое образование у эксперта Таукенова.

- Тогда на основании чего вы сделали вывод об идентичности горелок, если они даже устанавливались на котлах разных марок? - спросил Абилов, получив отрицательный ответ аудитора. - Вы привлекали технического эксперта?

- Я специализируюсь на изучении портала госзакупок, анализирую и исследую правомерность заключения договоров, поэтому могу давать такие заключения, - ответил Таукенов.

После допроса эксперта ДВГА суд перешел к допросу экспертов Сорокина и Алдабергеновой, которые уже были допрошены в суде первой инстанции. Согласно их выводам, конкурс на закупку горелок был проведен законно и руководство КТЭК ничего не нарушило.