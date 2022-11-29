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≡ "Перестали отапливать" - На холод в школе пожаловались жители села в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45613
"Перестали отапливать" - На холод в школе пожаловались жители села в Костанайской области
Отправлено: 29.11.22 - 18:58
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В общеобразовательной школе им. Ы. Алтынсарина с государственным языком обучения в с. Федоровка Федоровского района за последние несколько дней холодно - температура опустилась до 10 градусов. Несколько дней из-за этого ученики находятся на дистанционном обучении, родители ходили по школе в верхней одежде.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18439
"Перестали отапливать" - На холод в школе пожаловались жители села в Костанайской области
Отправлено: 29.11.22 - 18:58
#1
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//Школа с казахским языком обучения//

при чем тут язык обучения.
это важно в данном случае?

[Исправлено: alex_60, 29.11.2022 - 22:11]
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к
* костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
145
Re: "Перестали отапливать" - На холод в школе...
Отправлено: 29.11.22 - 21:59
#2
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Цитата:
alex_60:
//Школа с казахским языком обучения//

там есть и обычная школа
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