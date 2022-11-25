Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах ожидают до конца 2022...

Отправлено: - 17:05

Лет 9 назад я пришёл хромой ( нога сломана после драки) я хромой пришёл и говорю мне надо работать кушать. Директор ок. Работай. Я через день вечером сказал это не моё он окей. Я через месяц, потом опять там где я щас)