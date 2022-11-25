Цена проезда в общественном транспорте повысится с 80-ти до 100 тенге безналичным платежом и с 150-ти до 170 тенге наличными. Сейчас документ проходит согласование в Министерстве юстиции РК.

Как собщил "НГ" заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ, вопрос цены уже решен, согласительных процедур требуют лишь юридические аспекты документа.

Повышение тарифа - инициатива перевозчиков. Она связана, прежде всего, с ростом цены ГСМ. В отделе ЖКХ отметили, что стоимость проезда в городских автобусах не повышалась с 2017 года. Сейчас 97% пассажиров в городских автобусах пользуются безналичным расчетом. Государственные субсидии закрывают лишь 60% от потребностей перевозчиков.

Фото Ксении РЕБИК

