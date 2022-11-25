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≡ Повышение тарифа на проезд в автобусах ожидают до конца 2022 года в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45583
Повышение тарифа на проезд в автобусах ожидают до конца 2022 года в Костанае
Отправлено: 25.11.22 - 16:49
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Как собщил "НГ" заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ, вопрос цены уже решен, согласительных процедур требуют лишь юридические аспекты документа.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
499
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах ожидают до конца 2022...
Отправлено: 25.11.22 - 16:49
#1
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Цитата:
не повышалась с 2017 года.

Чииииииииво?

Она росла, крепла, становилась больше, увеличивалась, но не повышалась)))

Элементарно (не учитывая безнал) с 80 до 150 - это ли не повышение?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20122
Повышение тарифа на проезд в автобусах ожидают до конца 2022 года в Костанае
Отправлено: 25.11.22 - 16:52
#2
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Наконец то..
Новые остановки хотим, новые автобусы, улыбающихся сквозь зубы водятелов в галстучках, надо платить..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11766
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах ожидают до конца 2022...
Отправлено: 25.11.22 - 17:05
#3
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Лет 9 назад я пришёл хромой ( нога сломана после драки) я хромой пришёл и говорю мне надо работать кушать. Директор ок. Работай. Я через день вечером сказал это не моё он окей. Я через месяц, потом опять там где я щас)
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