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≡ Благоустроить лог Таун-сай уже 6 лет просит акимат житель Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45572
Благоустроить лог Таун-сай уже 6 лет просит акимат житель Костаная
Отправлено: 24.11.22 - 17:50
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Ежедневно по логу проходят и проезжают на велосипедах десятки дачников и жителей п. Амангельды. И каждый год вода размывает часть тропинки, а лог становится шире и глубже. До «Астыкжана» можно доехать и дойти вдоль трассы, но велодорожек здесь нет, а машин очень много.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
498
Re: Благоустроить лог Таун-сай уже 6 лет просит акимат житель...
Отправлено: 24.11.22 - 17:50
#1
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У нас даже у логов есть имена )))))
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