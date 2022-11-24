Отправлено: - 17:50

Ежедневно по логу проходят и проезжают на велосипедах десятки дачников и жителей п. Амангельды. И каждый год вода размывает часть тропинки, а лог становится шире и глубже. До «Астыкжана» можно доехать и дойти вдоль трассы, но велодорожек здесь нет, а машин очень много.