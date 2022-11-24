Небольшой лог Таун-сай расположен под путепроводом на выезде из города - возле ТЦ «Астыкжан» на пр. Абая и дальше по рудненской трассе, недалеко от СО «Химик» и п. Амангельды (бывший Красный Партизан).

Ежедневно через лог Таун-сай проходят и проезжают на велосипедах десятки человек

Ежедневно по логу проходят и проезжают на велосипедах десятки дачников и жителей п. Амангельды. И каждый год вода размывает часть тропинки, а лог становится шире и глубже.

Александр Поляков проезжает через лог на велосипеде, зачастую с грузом

- Мне 83 года, я заядлый дачник и приходится часто возить фрукты и овощи на велосипеде, - рассказал «НГ» в октябре этого года житель п. Амангельды Александр ПОЛЯКОВ. - Бывает, заезжаю в «Астыкжан» за продуктами. И каждый день на моем пути препятствие - тропинка через лог. Ели спуститься получается, то подниматься - большая проблема, все время боюсь, что упаду вместе с грузом.

До «Астыкжана» можно доехать и дойти вдоль трассы, но велодорожек здесь нет, а машин очень много.

- Чтобы решить эту проблему, я предлагаю провести по логу железную трубу, чтобы по ней стекала вода. А через тропинку сделать мост, - рассказал Поляков. - Я уже пробовал делать тут деревянный мостик, но его смывало водой.

Подниматься с велосипедом по тропинке через лог наверх пенсионеру очень тяжело

В логе уже проложена железная труба, но не вдоль, а поперек, и уходит она к дачам.

Вода размывает землю под пр. Абая и тополями, растущими вдоль трассы. Поляков опасается, что бетон под трассой провалится и деревья упадут.

Поперек лога проложена железная труба, рядом - разрушаюшийся под мостом бетон с тополями и крутая тропинка на трассу

Пенсионер неоднократно обращался к костанайским властям, но безрезультатно. В 2016 году написал письмо в «НГ», мы направили запрос в отдел ЖКХ и получили ответ: «Во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем местных жителей, переход в данном месте нецелесообразен, как и восстановление мостика». В мае 2021 года о проблеме с переходом через лог писал гражданский журналист «НГ» Евгений Поулянов, Тогда Александр Поляков обращался к акиму Костаная Кайрату Ахметову и руководителю отдела ЖКХ Наурзбаю Мусину. На этих должностях уже другие люди, но проблема не решена.

28 октября «НГ» направила запрос в отдел ЖКХ. 4 ноября руководитель отдела Данияр САБИТОВ ответил, что территория оврагов и логов расположенных в черте города, находятся на контроле и очищаются силами подрядных организаций в пределах выделенных средств.

- Овраги и участки, расположенные вблизи русла р. Тобол, находятся в охранной зоне Тобол-Торгайской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов РК, в связи с чем выполнение работ по строительству мостов и прокладке труб внутри логов не входит в компетенцию отдела ЖКХ, - пояснил Сабитов. - Также нет бюджетной программы на выполнение данных работ.

Все лога в Костанае выходят к р. Тобол. Летом 2022 года корреспондент «НГ» наблюдал, как ТОО «Сотрудничество-2» занималось их очисткой, были мы и в логу Таун-сай. Заказчик этих работ - отдел ЖКХ.

9 ноября «НГ» направила запрос уже в Тобол-Торгайскую бассейновую инспекцию. 24 ноября нам ответили, что вопросы благоустройства указанного участка, в том числе строительство, оборудование моста, трубы, очистка лога, мероприятия по недопущению размыва воды, а также выделение средств не входят в компетенцию инспекции.

- Предоставленную информацию касательно обозначенных в вашем обращении оврагов и участков, расположенных вблизи русла р. Тобол, находящихся в охранной зоне инспекции, считаем недостоверной, - ответила «НГ» и отделу ЖКХ и. о. заместителя руководителя Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Ирина НИКОНЕНКО. - Границы водоохранной зоны р. Тобол в районе п. Амангельды находятся в пределах ул. Речной.

24 ноября «НГ» прислали еще один ответ отдела ЖКХ, в котором городской акимат уже не отказывается от лога Таун-сай.

- Ежегодно после паводковых мероприятий проводится очистка каналов и логов на территории города. Установка трубы на данном участке в настоящее время не предусмотрена, - сообщил Данияр Сабитов. - Реализация данного проекта на сегодняшний день невозможна. В дальнейшем, после проведения паводковых мероприятий, вопрос об устройстве моста, а также установке трубы будет рассмотрен на комиссии по предупреждению ЧС.

Он добавил, что данный участок лога Таун-сай обслуживает ТОО «Конгломерат KZ».

Фото Андрея СКИБЫ