Известному костанайскому дачнику Александру ПОЛЯКОВУ – 82 года. Но возраст не мешает ему заниматься своим любимым делом. Всю трудовую жизнь работал агрономом в разных совхозах области, он и сейчас посвящает себя выращиванию растений, но уже на своей даче.

Лог – препятствие на пути сотен жителей п. Амангельды

Живет Александр Андреевич в пригороде Костаная - п. Амангельды (бывший Красный Партизан), да и дача находится недалеко – в СО «Химик», что напротив «Астыкжана», в черте города. Всё хорошо, но проблема, с которой сталкивается пожилой дачник, лежит буквально на его пути каждый раз, когда он едет на свой участок.

Спуститься вниз Александру Андреевичу еще позволяют силы…

Это лог, проходящий от рудненской трассы, недалеко от ул. Энергетиков.

– За 12 лет, как я езжу на велосипеде на дачу, он становится все шире и глубже, - показывает Поляков. - Спуститься еще могу, а вот подниматься уже настолько тяжело, что три раза, груженый урожаем, падал. Хорошо, что удачно – ничего себе не переломал.

… а подняться с груженным велосипедом уже очень непросто

Еще 5 лет назад он обращался с этой проблемой в "НГ". Редакция сделала запрос и получила ответ и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Салимжана ДОСУМОВА: "Какие-либо работы по возведению мостика через данный лог ни одной подрядной организацией города не производились. Во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем жителей поселка Геофизик, переход в данном месте нецелесообразен. Как и восстановление мостика".

Ответ не удивительный, в духе, как сейчас шутят, Ж-живите К-как Х-хотите. Но Александр Андреевич ведь не только за себя просит:

- Здесь же столько людей ходит, и молодежь с детьми и пожилые, на дачу, в супермаркет, из города домой в Партизан. Неужели это не видят наши акимы, которые ездят по этой трассе и в резиденцию? Вон улицу Энергетиков моют, белят, красят круглый год, а тут ничего. Слов нет!

Скакать по камням вынуждены и стар, и мал

Перейти лог действительно непросто даже человеку помоложе. А если еще и с грузом? Обрывистый край, щебень, строительный и бытовой мусор, немного воды.

– Здесь практически всегда сухо, – рассказывает Александр Андреевич, - в этом году в паводок всего 5 дней вода бежала, вот осталось немного после дождя. Неужели нельзя положить кусок трубы большого диаметра и загорнуть землей, чтобы люди могли переходить спокойно?

По словам пенсионера, лог постепенно расширяется, а после прокладки водопровода пару лет назад - активней, скоро обвалятся и чьи-то колодцы здесь сооруженные.

"Неужели с трассы не видно, как живут люди?" - возмущается Поляков

Еще одна проблема - проселочная дорога между трассой и двумя дачными обществами: "КЖБИ" и "Химик".

- В сухое время еще можно как-то проехать, но после дождей застревают не только машины, но и велосипед, - говорит Поляков. – Тут бы хоть какую-то велодорожку сделали, как от ул.Энергетиков в сторону птицефабрики. Помню, наша область даже Астане дарила велодорожку, а для своих жителей сделать не могут. Поэтому обращаюсь каАкиму города Ахметову и нынешнему руководителю отдела ЖКХ Мусину с просьбой помочь в решении данных проблем.

Альтернативная дорожка абсолютно небезопасна

Поднявшись к асфальтированной трассе, по которой ездят и городские чиновники, Поляков показал ту полуметровую дорожку вдоль проезжей части, по которой, видимо, и предлагал ездить Досумов. Покрытая слоем грязи брусчатка совершенно небезопасна для пешеходов и велосипедистов.

– Я недавно после дождя здесь поехал, так меня так окатили грязной водой проезжающие машины! - раздосадованно говорит пенсионер. - Глядя на это, только стих рождается: от лога до лога – никчёмная дорога! Если не сказать более прямо…

Фото Евгения ПОЛУЯНОВА