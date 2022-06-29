Естественные овраги пересекают Костанай в нескольких местах. Их наконец-то начали чистить

В областном центре три больших лога - Абиль-сай, Костанай-сай и Таун-сай. Через них талая вода должна поступать в Тобол. Но за последние годы эти естественные овраги превратились в стихийные свалки, они заросли травой и деревьями. 15 марта 2022 года лога начали очищать от мусора. Корреспондент «НГ» посмотрел, что изменилось в городских достопримечательностях за 3 месяца.

Договор о госзакупках по санитарной очистке логов заключили с ТОО «Сотрудничество-2». На работы выделили 22 499 810 тенге.

- Работы там ведутся согласно техспецификации, - сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Асылхан ХАКИМОВ. - Однако есть проблема с антисанитарией из-за того, что население, которое проживает вдоль логов, выбрасывает на их территорию твердые бытовые отходы, строительный и растительный мусор и так далее.

Абиль-сай

В субботу, 25 июня, самый большой костанайский лог очищали на участке возле перекрестка улиц Алтынсарина - Дощанова, за недостроенным коттеджем. На дне - самый разный мусор: от пластиковых бутылок до старых кресел и покрышек. Выше - накатанная трактором дорога, еще выше - частный сектор. Даже здесь, около заборов, валяются доски и ветки. С другой стороны лога растут деревья.

Лог Абиль-сай. Посередине - равнина, слева - деревья, справа - дорога и частные дома

Внизу - полное ощущение, что находишься не в Костанае, а в джунглях Амазонки. Посреди этой красоты мужчина косил камыш бензотриммером.

Рабочий ТОО «Сотрудничество-2» косит камыш бензотриммером

Разница между очищенным и неочищенным участками видна сразу: там, где рабочие еще не наводили порядок, лежат кучи мусора посреди зарослей камыша и деревьев и очень мутная зеленая вода. Мастер ТОО «Сотрудничество-2», который представился Виктором, показывает фронт работ.

Участок возле ул. Алтынсарина рабочие еще не чистили, разница видна сразу

- На участке от ул. Баймагамбетова до ул. Алтынсарина вывозим бытовой и строительный мусор, косим камыш, также, если необходимо, производится прокопка, - поясняет он. - Этот лог начинается на ул. Карбышева - от путепровода, затем проходит через ул. Ленида Беды, идет через улицу Журавлевой, «Автодом», ул. Алтынсарина и заканчивается в районе Колесных рядов.

По словам Виктора, когда работы только начались, лог был практически полностью завален бытовым мусором, пройти здесь было невозможно.

- Это все из-за того, что местные жители выбрасывают мусор со своих участков, - говорит мастер. - Мы все собирали и вывозили на полигон ТБО, также вырезали деревья, убрали все поваленные и сделали проезд, теперь по логу можно спокойно проехать до ул. Баймагамбетова. Выделенная сумма у нас небольшая, работы выполняем только по заданию заказчика - отдела ЖКХ. Весной работали в логе Кстанай-сай - в районе ул. Чехова. Протяженность была около 180 м, там тоже был практически нулевой пропуск воды, а лог засыпан мусором.

Неочищенная часть лога Абиль-сай. Кругом - мусор: от пивных банок до кресел

Пока мы разговаривали с Виктором, рабочие собирали мусор (в основном пластиковые бутылки) в мешки и складывали их в ковш трактора.

Владимир Иминов: «Только вычистишь, через год придешь, а оно опять то же самое!»

- Работаю в ТОО «Сотрудничество-2» второй год, - рассказал рабочий Владимир ИМИНОВ. - А так стаж уже 9 лет, как мусор убираю. Проблема в том, что только вычистишь, через год придешь, а оно опять то же самое! Мы чистим, стараемся, но этого мало, нужно, чтобы люди это осознали.

Александр Кулешов: «Проезда тут не было, не могли проехать из-за мусора»

- Подъезда тут сначала не было вообще, не могли проехать из-за мусора, - добавляет механизатор Александр КУЛЕШОВ. - Очистили все, спилили, находим в основном хламье всякое, бутылки, например. Старый холодильник попадался. Многие люди радовались, когда увидели, что мы мусор вывозим. Говорят, бомжей теперь меньше будет. Но бывают и те, кто кидает почти сразу же после того, как мы убрали. Вычистишь, вручную уберешь все, потом приезжаешь, а там то так кидают, то даже на машине мешками привозят. Звоним начальству, в полицию... Не ценят люди наш труд.

Здесь же, на дороге, по которой ехал трактор, собирали спиленные ветки.

Рабочие собирают ветки и складывают их на дороге. Затем их забирает трактор

- Договор на очистку лога Абиль-сай мы выполнили уже где-то на 95%, - поясняет Виктор. - В прошлом году, кстати, была сумма больше. Почему-то сократили финансирование. Если бы заказчик выделил больше денег, можно было приступить к другим логам. Но, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Были моменты, когда мы уже отработали, например, по ул. Чехова, а на следующий день местные жители выбросили туда мусор из домов. Вызываем местную полицейскую службу, беседуем, накладываем штраф. Это бич нашего общества: получается, что контейнеры у них есть в частном секторе, но так они платят за это, а сюда выкинуть - бесплатно. А потом выходит, что, когда весной топит, виноваты мы, не чистим.

В прошлый раз лога очищали в конце 2020-го - начале 2021 года.

- Начали глубокой осенью и продолжили зимой, потом летом тоже работали. Но Абиль-сай мы не чистили, убирали лог в районе пивзавода, - рассказал Виктор. - Изначально, когда заказчик дает нам задание, мы полностью обследуем лог, просматриваем, какие работы проводить, какие виды техники использовать.

После того как камыш скосили, рабочие собирают мусор в мешки и грузят в ковш трактора

Спрашиваю: что-то интересное в мусоре находили?

- Находили осколки, предположительно, старинных горшков для приготовления пищи, которые в старину ставили в печь, - говорит мой экскурсовод. - Ребята себе забрали на память. Это было только в одном месте, где делали прокопку экскаватором. Там были когда-то землянки. И видно, что раньше мусор тоже не вывозили, а просто кидали в одном месте и закапывали.

Некоторые деревья в логу спилены только наполовину. Виктор поясняет, что при выполнении работ стараются соблюдать экологические нормы:

- На склонах здесь стояли большие деревья, мы их не трогали, убрали только зелень, которая находится в основании лога. Ветки, которые мешают протоку воды, тоже спиливаем.

При обрезке деревьев рабочие стараются соблюдать экологические правила

На этом участке еще нужно скосить камыш, убрать ветки и бытовой мусор. Главную задачу - убрать крупногабаритный мусор и обеспечить пропуск воды через лог - подрядчик практически выполнил.

Лог Абиль-сай со стороны ул. Летунова очень похож на джунгли

Едем на участок этого же лога от ул. Летунова до ул. Баймагамбетова (в районе «Автодома»). Здесь ощущение того, что ты в джунглях, еще более усиливается: деревья по краям создают много тени. Портит картину только мусор, который валяется тут и там, а ведь рабочие сделали очистку лога здесь совсем недавно: с 28 апреля по 12 мая. На дне деревьев нет, но за это время появилась новая поросль.

Лог Абиль-сай со стороны ул. Павлова зарос камышом, вода здесь зеленая

Участок ближе к ул. Павлова в этом году еще не чистили. Он зарос травой и деревьями, среди которых образовалось небольшое болото. Среди травы валяются старые покрышки. Проехали дальше в сторону набережной и Колесных рядов, тут возле лога - кучи мусора: в основном картонные ящики и пластиковые бутылки. Мусор есть и в воде, стекающей по склону.

И все остальные

Проехали в КЖБИ, посмотреть на лог Таун-сай в районе авторынка. Среди двух небольших оврагов - небольшая поляна, заросшая травой. Со стороны магазина «Инструмент», возле лога, лежат строительный мусор и куски асфальта, некоторая их часть попала в лог и заросла травой.

Лог Таун-сай ТОО «Сотрудничество-2» чистило в конце апреля - начале мая

С другой стороны пр. Абая лог также зарос травой и кустарниками, сверху идет газовая труба. По словам мастера, в марте здесь вывозили бытовой и строительный мусор, убирали заросли. Березки не трогали специально, вырезали только кусты, которые мешают проходу воды в Тобол.

Лог Костанай-сай начинается от перекрестка пр. Назарбаева - Баймагамбетова и заканчивается возле улицы Касымханова. В этом году его еще не чистили. Берега заросли деревьями, а сам овраг представляет собой речушку с очень мутной и грязной водой, среди которой плавают старые покрышки. В посадках возле лога тоже кучи мусора - рядом частный сектор. Воняет канализацией.

Лог Костанай-сай возле перекрестка пр. Назарбаева - ул. Баймагамбетова сильно загрязнен

Местная жительница Юлия вышла посмотреть, что мы делаем возле ее дома.

- В прошлом году лог здесь очищали, вода стала лучше уходить, - рассказала она. - Конечно, часто вижу, что люди идут мимо лога, бросают мусор все кому не лень. У нас вот возле дома лежит щебень, но мы же в лог не бросаем! Будем проезд к дому делать. Здесь постоянно стоит вода, чтобы не ходить по грязи, мы подсыпаем. Мусор выносим в контейнеры, у нас здесь пятиэтажки недалеко.

По словам женщины, иногда она видит в логу мыльную воду, хотя автомоек поблизости нет, а прошлым летом здесь воняло мазутом и бензином.

На территории ПКСТ «Геолог», в районе КСК, тоже есть свой лог. Он зарос травой и деревьями. Дачники скидывают сюда различный мусор: пластиковые бутылки, пакеты с пищевыми отходами, банки из-под пива и даже старые ведра.

Лог возле ПКСТ «Геолог» зарос травой и кустарниками

Очистка всех этих мест - пока в перспективе.

- Пока неизвестно, будем ли вообще чистить, - говорит Виктор. - Если будут выделены средства, пройдут госзакупки и техспецификация, которую будет выставлять заказчик... Но в любом случае мы будем участвовать и рассматривать те работы, которые будут выставляться на конкурс, а там уже по итогам станет известно. Но, как я говорил, сумма маленькая, на такие работы надо выделять побольше. Также было сложно выполнять работы весной. Проводить их лучше летом, когда лога высыхают и можно запустить туда тяжелую технику.

Пока мы ехали, Виктор рассказывал про случаи, когда частники жаловались на мусор в логах, на работу его организации, а в итоге оказывалось, что они же и кидают в лога мусор, привозят его сюда в тележках или в мешках.

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