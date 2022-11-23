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≡ Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45558
Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в Костанае
Отправлено: 23.11.22 - 10:11
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У подозреваемого изъяли алкоголь без учетно-контрольных марок брендов «Hennessy», «Jack Daniels» и «Chivas Regal 18». Операцию по пресечению незаконной деятельности по реализации алкоголя кустарного производства провел департамент экономических расследований по Костанайской области.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5617
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 10:11
#1
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Похоже продукт заводской, фальсификаторы не будут тратиться на упаковку с брендовой печатью. Скорее всего нелегально ушло со складов и похитители не успели реализоваться. Надо было куда-нибудь в мелкую кафешку сдать на разлив. Помню, сами дистрибьюторы обычно говорят или предлагают где с документами , а где без них, но чуть дешевле....
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Ойбай
§ Ойбай
(Пользователи)
Регистрация:
23.11.22
Сообщений:
4
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 10:49
#2
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куда же они потом девают столько бухла
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1009
Re: Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в...
Отправлено: 23.11.22 - 10:53
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Похоже продукт заводской, фальсификаторы не будут тратиться на упаковку с брендовой печатью.


Просто перенесли производство с Северного Кавказа в Костанай. А с Костаная проще продвигать товар в Россию. Потому что потребление у нас мизерное. Только интересно кто дал команду "фас" органам?
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2886
Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в Костанае
Отправлено: 23.11.22 - 11:45
#4
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не поняла из статьи - это самопальный алкоголь или настоящий, но продаваемый нелегально без акцизок?
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2886
Подпольный цех по производству элитного алкоголя накрыли в Костанае
Отправлено: 23.11.22 - 11:57
#5
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На днях видела в одном из магазинов специализирующемся на продаже разливного пиваса, коньяк и вискарь, которые стоят дешевле на полторы-две тысячи чем в среднем по городу. Видимо эти самые напитки.
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