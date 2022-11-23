У подозреваемого изъяли алкоголь без учетно-контрольных марок брендов «Hennessy», «Jack Daniels» и «Chivas Regal 18». Операцию по пресечению незаконной деятельности по реализации алкоголя кустарного производства провел департамент экономических расследований по Костанайской области.

- Изъята алкогольная продукция без УКМ в количестве: «Hennessy» - 430 бутылка, «Jack Daniels» - 12 бутылок, «Chivas Regal 18» - 20 бутылок, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По данному факту проводиться досудебное расследование по статье 222 ч.1 УК РК.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В ведомстве напомнили, что это уже третий случай, когда их сотрудники пресекают незаконную деятельность по реализации алкогольной продукции. В октябре департамент изъял 23 000 бутылки алкоголя с поддельными акцизными марками у одного из местных ТОО. В этом же месяце сотрудники ведомства накрыли подпольный цех по производству алкоголя. Тогда было изъято более 6000 бутылок продукции на сумму свыше 7 млн тенге.

