Учредитель одного из местных ТОО хранил и продавал алкоголь с поддельными акцизными марками. Его выявил департамент АФМ по Костанайской области в ходе досудебного расследования.

Кадр из видео

- В ходе проведенных обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 000 бутылок с поддельными акцизными марками, - сообщает департамент. - Следствие по делу продолжается.