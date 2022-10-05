23 000 бутылки поддельного алкоголя изъяли у предприятия в Костанайской области
5 октября 2022, 09:10 | Криминал
Учредитель одного из местных ТОО хранил и продавал алкоголь с поддельными акцизными марками. Его выявил департамент АФМ по Костанайской области в ходе досудебного расследования.
Кадр из видео
- В ходе проведенных обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 000 бутылок с поддельными акцизными марками, - сообщает департамент. - Следствие по делу продолжается.
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