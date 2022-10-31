Подпольный алкогольный цех накрыли в Костанайской области
31 октября 2022, 12:49 | Криминал
В цехе изъяли более 6 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции без учетных контрольных марок. Общая стоимость изъятого алкоголя превышает 7 млн тенге. Незаконную деятельность пресек департаментом АФМ по Костанайской области.
- В ходе проведения обыска установлена и изъята готовая водочная продукция в количестве более 6 тыс. бутылок, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер и т.д., - сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
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