Отправлено: - 09:50

111:

Как появился этот Фролов, так в Рудном стало втройне грязнее. И в пабликах Рудного он часто говорит неправду

yudjin:

Видимо, это мода такая... как те повара, которые обвиняли директора школы, что их не допускают к работе из-за национальности... На что расчет этой постановы? На улюлюкающий хайвай куатовцев, чтобы соответствующие органы закрыли глаза? Хотя пару дел надо завести...за мордобой и разжигание.

Цитата:Так понимаю что Фролов,Ипатов в рудном это про акиматовские,про жкхшные активисты которые двигаются там где разрешено двигаться и критикуют то что можноНезря они так недавно руководителя ЖКХ отмазывали которого совет по этике рекомендовал уволить за хамствоНу какие независимые активисты будут акиматчика оправдывать?Цитата:А что такого?Одни националисты орут что их тут выгоняют от всюду и на работу не берут сугубо по национальному признакуДругие националисты орут что их ущимляют и бьют тоже из за национальности а не из за того что пьяными в полуголом виде в магазине хамят продавцамНационалисты одного поля ягоды вот и используют одни и те же методыА впрочем фролову нельзя доверять на словоГде доказательства сказанного им?