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Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45558
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 22.11.22 - 17:17
В день выборов, 20 ноября, директор ТОО «Рудный-Ажар-2006» Алексей Нурушев и старший инспектор «KazEcoPatrol» Максима Фролов подрались. В итоге у Фролова синяк на лице, а у Нурушева сломано ребро.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1642
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 17:17
Полицейский одноклассника застрелил тоже после переписки в чате.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20080
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 22.11.22 - 17:26
Как появился этот Фролов, так в Рудном стало втройне грязнее.
И в пабликах Рудного он часто говорит неправду.
И в пабликах Рудного он часто говорит неправду.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1445
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 17:52
активист повелся на провокацию, надо было с включенной камерой телефона на стрелку приходить или свидетеля с её же неподалеку держать
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 18:22
Цитата:
А в чём провокация состояла?
лимон:
активист повелся на провокацию
активист повелся на провокацию
А в чём провокация состояла?
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.04.22
- Сообщений:
- 3
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 19:35
Господин Фролов то лидер какого-то движения, то старший инспектор. Хайп ловит , где только может. Понасмотрелся мультиков, как за бугром мусор убирают и теперь всем сказки рассказывает, что проблема выеденного яйца не стоит. Вместе со своими"комсомольцами" бегает по городу с телефоном на перевес и дует всем в уши, как правильно жить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5617
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 21:20
Жаль что ссору вынесли из избы, могли бы у себя разобраться, однако я знаю обоих сторон лично и могу утверждать, что Фролов прав однозначно. Обосную. Директор мусорной кампании в прошлом бывший налоговик, лично у меня вызывает неприязнь не только потому что он там работал, просто я несколько раз сталкивался с ним при этом гонор и манера общения остались ещё оттуда при том перевернуть конфликт на национальные рельсы вполне в его манере. Мне просто стыдно за Алексея..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1117
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 22.11.22 - 21:31
Какой то странный этот "директор" Алексей Нурушев, быдловатством так и прёт от него. Как можно таких людей вообще допускать на руководящие должности. Фролов молодца, поставил борзотень на место. Цитата:
Ну и что в этом плохого? По вашему так, в грязи лучше жить? Будет чистота, не будет и жалоб. Работать нужно, а не прыгать как гопник на людей.
Жили-были:
как за бугром мусор убирают и теперь всем сказки рассказывает, что проблема выеденного яйца не стоит. Вместе со своими"комсомольцами" бегает по городу с телефоном на перевес и дует всем в уши, как правильно жить.
как за бугром мусор убирают и теперь всем сказки рассказывает, что проблема выеденного яйца не стоит. Вместе со своими"комсомольцами" бегает по городу с телефоном на перевес и дует всем в уши, как правильно жить.
Ну и что в этом плохого? По вашему так, в грязи лучше жить? Будет чистота, не будет и жалоб. Работать нужно, а не прыгать как гопник на людей.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8859
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 23.11.22 - 09:07
Цитата:
фу, какая мерзость!
Видимо, это мода такая... как те повара, которые обвиняли директора школы, что их не допускают к работе из-за национальности...
На что расчет этой постановы? На улюлюкающий хайвай куатовцев, чтобы соответствующие органы закрыли глаза? Хотя пару дел надо завести...за мордобой и разжигание.
начал кричать прохожим, что его бьют по национальному признаку,
фу, какая мерзость!
Видимо, это мода такая... как те повара, которые обвиняли директора школы, что их не допускают к работе из-за национальности...
На что расчет этой постановы? На улюлюкающий хайвай куатовцев, чтобы соответствующие органы закрыли глаза? Хотя пару дел надо завести...за мордобой и разжигание.
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 23.11.22 - 09:45
Странно, что Максим не написал заявление в полицию с требованием привлечь этого "героя" к ответственности.
Надеется, что там и без этого разберутся?
М.б. и разберутся. Только - кто в результате окажется виновным?..
Надеется, что там и без этого разберутся?
М.б. и разберутся. Только - кто в результате окажется виновным?..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13208
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 23.11.22 - 09:50
Цитата:
Так понимаю что Фролов,Ипатов в рудном это про акиматовские,про жкхшные активисты которые двигаются там где разрешено двигаться и критикуют то что можно
Незря они так недавно руководителя ЖКХ отмазывали которого совет по этике рекомендовал уволить за хамство
Ну какие независимые активисты будут акиматчика оправдывать?
Цитата:
А что такого?
Одни националисты орут что их тут выгоняют от всюду и на работу не берут сугубо по национальному признаку
Другие националисты орут что их ущимляют и бьют тоже из за национальности а не из за того что пьяными в полуголом виде в магазине хамят продавцам
Националисты одного поля ягоды вот и используют одни и те же методы
А впрочем фролову нельзя доверять на слово
Где доказательства сказанного им?
111:
Как появился этот Фролов, так в Рудном стало втройне грязнее. И в пабликах Рудного он часто говорит неправду
Как появился этот Фролов, так в Рудном стало втройне грязнее. И в пабликах Рудного он часто говорит неправду
Так понимаю что Фролов,Ипатов в рудном это про акиматовские,про жкхшные активисты которые двигаются там где разрешено двигаться и критикуют то что можно
Незря они так недавно руководителя ЖКХ отмазывали которого совет по этике рекомендовал уволить за хамство
Ну какие независимые активисты будут акиматчика оправдывать?
Цитата:
yudjin:
Видимо, это мода такая... как те повара, которые обвиняли директора школы, что их не допускают к работе из-за национальности... На что расчет этой постановы? На улюлюкающий хайвай куатовцев, чтобы соответствующие органы закрыли глаза? Хотя пару дел надо завести...за мордобой и разжигание.
Видимо, это мода такая... как те повара, которые обвиняли директора школы, что их не допускают к работе из-за национальности... На что расчет этой постановы? На улюлюкающий хайвай куатовцев, чтобы соответствующие органы закрыли глаза? Хотя пару дел надо завести...за мордобой и разжигание.
А что такого?
Одни националисты орут что их тут выгоняют от всюду и на работу не берут сугубо по национальному признаку
Другие националисты орут что их ущимляют и бьют тоже из за национальности а не из за того что пьяными в полуголом виде в магазине хамят продавцам
Националисты одного поля ягоды вот и используют одни и те же методы
А впрочем фролову нельзя доверять на слово
Где доказательства сказанного им?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11748
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 23.11.22 - 09:52
Смешная разборка) Сначало один зовёт на стрелку, пугает 90ми годами( хотя сам только видимо по телеку их видел) потом кричит, помогите хулиганы рёбра ломают) Камеди клаб.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.11.22
- Сообщений:
- 4
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 23.11.22 - 10:44
Цитата:
может ли эта подрядная организация за меня поработать? а я просто зп буду получать
Я понял, что «Ажар» вывозить мусор не поедет, нужно снова обращаться в подрядную организацию, чтобы вывезти мусор за счет бюджетных средств.
может ли эта подрядная организация за меня поработать? а я просто зп буду получать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2886
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 23.11.22 - 11:54
Надо было и фото Нурушева поместить
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