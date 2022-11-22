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≡ Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45558
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 22.11.22 - 17:17
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В день выборов, 20 ноября, директор ТОО «Рудный-Ажар-2006» Алексей Нурушев и старший инспектор «KazEcoPatrol» Максима Фролов подрались. В итоге у Фролова синяк на лице, а у Нурушева сломано ребро.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1642
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 17:17
#1
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Полицейский одноклассника застрелил тоже после переписки в чате.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20080
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 22.11.22 - 17:26
#2
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Как появился этот Фролов, так в Рудном стало втройне грязнее.
И в пабликах Рудного он часто говорит неправду.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1445
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 17:52
#3
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активист повелся на провокацию, надо было с включенной камерой телефона на стрелку приходить или свидетеля с её же неподалеку держать
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
565
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 18:22
#4
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Цитата:
лимон:
активист повелся на провокацию

А в чём провокация состояла?
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Ж
§ Жили-были
(Пользователи)
Регистрация:
27.04.22
Сообщений:
3
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 19:35
#5
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Господин Фролов то лидер какого-то движения, то старший инспектор. Хайп ловит , где только может. Понасмотрелся мультиков, как за бугром мусор убирают и теперь всем сказки рассказывает, что проблема выеденного яйца не стоит. Вместе со своими"комсомольцами" бегает по городу с телефоном на перевес и дует всем в уши, как правильно жить.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5617
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 22.11.22 - 21:20
#6
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Жаль что ссору вынесли из избы, могли бы у себя разобраться, однако я знаю обоих сторон лично и могу утверждать, что Фролов прав однозначно. Обосную. Директор мусорной кампании в прошлом бывший налоговик, лично у меня вызывает неприязнь не только потому что он там работал, просто я несколько раз сталкивался с ним при этом гонор и манера общения остались ещё оттуда при том перевернуть конфликт на национальные рельсы вполне в его манере. Мне просто стыдно за Алексея..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1117
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 22.11.22 - 21:31
#7
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Какой то странный этот "директор" Алексей Нурушев, быдловатством так и прёт от него. Как можно таких людей вообще допускать на руководящие должности. Фролов молодца, поставил борзотень на место. :lol: Цитата:
Жили-были:
как за бугром мусор убирают и теперь всем сказки рассказывает, что проблема выеденного яйца не стоит. Вместе со своими"комсомольцами" бегает по городу с телефоном на перевес и дует всем в уши, как правильно жить.

Ну и что в этом плохого? По вашему так, в грязи лучше жить? Будет чистота, не будет и жалоб. Работать нужно, а не прыгать как гопник на людей.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8859
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 23.11.22 - 09:07
#8
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Цитата:
начал кричать прохожим, что его бьют по национальному признаку,

фу, какая мерзость!
Видимо, это мода такая... как те повара, которые обвиняли директора школы, что их не допускают к работе из-за национальности...
На что расчет этой постановы? На улюлюкающий хайвай куатовцев, чтобы соответствующие органы закрыли глаза? Хотя пару дел надо завести...за мордобой и разжигание.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
565
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 23.11.22 - 09:45
#9
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Странно, что Максим не написал заявление в полицию с требованием привлечь этого "героя" к ответственности.
Надеется, что там и без этого разберутся?
М.б. и разберутся. Только - кто в результате окажется виновным?..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13208
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 23.11.22 - 09:50
#10
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Цитата:
111:
Как появился этот Фролов, так в Рудном стало втройне грязнее. И в пабликах Рудного он часто говорит неправду

Так понимаю что Фролов,Ипатов в рудном это про акиматовские,про жкхшные активисты которые двигаются там где разрешено двигаться и критикуют то что можно
Незря они так недавно руководителя ЖКХ отмазывали которого совет по этике рекомендовал уволить за хамство
Ну какие независимые активисты будут акиматчика оправдывать?
Цитата:
yudjin:
Видимо, это мода такая... как те повара, которые обвиняли директора школы, что их не допускают к работе из-за национальности... На что расчет этой постановы? На улюлюкающий хайвай куатовцев, чтобы соответствующие органы закрыли глаза? Хотя пару дел надо завести...за мордобой и разжигание.

А что такого?
Одни националисты орут что их тут выгоняют от всюду и на работу не берут сугубо по национальному признаку
Другие националисты орут что их ущимляют и бьют тоже из за национальности а не из за того что пьяными в полуголом виде в магазине хамят продавцам
Националисты одного поля ягоды вот и используют одни и те же методы
А впрочем фролову нельзя доверять на слово
Где доказательства сказанного им?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11748
Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались экоактивист и директор мусоровывозящей компании в Рудном?
Отправлено: 23.11.22 - 09:52
#11
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Смешная разборка) :lol: Сначало один зовёт на стрелку, пугает 90ми годами( хотя сам только видимо по телеку их видел) потом кричит, помогите хулиганы рёбра ломают) Камеди клаб. :lol: :lol:
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Ойбай
§ Ойбай
(Пользователи)
Регистрация:
23.11.22
Сообщений:
4
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 23.11.22 - 10:44
#12
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Цитата:
Я понял, что «Ажар» вывозить мусор не поедет, нужно снова обращаться в подрядную организацию, чтобы вывезти мусор за счет бюджетных средств.


может ли эта подрядная организация за меня поработать? а я просто зп буду получать
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2886
Re: Синяк под глазом и сломанное ребро - Из-за чего подрались...
Отправлено: 23.11.22 - 11:54
#13
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Надо было и фото Нурушева поместить
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