Уличной потасовкой закончился конфликт директора ТОО «Рудный-Ажар-2006» Алексея Нурушева и старшего инспектора «KazEcoPatrol» области Максима Фролова. В день выборов, 20 ноября, мужчины подрались. Вернее, как утверждает Максим Фролов, первым применил силу Алексей Есмуратович. Несмотря на разницу в возрасте и весовой категории… В итоге у Фролова синяк на лице, а у Нурушева сломано ребро.

В редакцию портала iagorod.kz по личной инициативе обратился Фролов, который недоумевает: как директор крупной мусоровывозящей компании, под чьим руководством работают люди, может допускать подобное поведение, более того, Фролов считает, что Нурушев пытался превратить рабочий конфликт в конфликт по национальному признаку.

А все началось ранним утром 20 ноября с переписки в рабочем чате по вывозу мусора, где состоят представители акимата, полиции, мусоровывозящих компаний, также экопатруль. Переписка превратилась в перепалку между Нурушевым и Фроловым.

- Нурушев прислал в чат фото избирательного бюллетеня и сообщил всем, что сделал свой выбор, я в свою очередь заметил, что тема чата - вывоз мусора, и как раз с Корчагина поступила жалоба от жителей. И в целом в сетях появились фото мусорных свалок с таким посылом, что настроения идти на выборы нет, глядя на это безобразие во дворах. Мы как Экопатруль мониторим обращения, в день поступает 5-8 жалоб на мусорные свалки во дворах города, - поясняет Фролов. - В ответ на замечание о том, что нужно принять меры, тем более, к выборам президента страны можно было как-то навести порядок, директор «Ажара» начал снова говорить о низком тарифе, нормах накопления ТБО и так далее, то есть начал всем знакомую «старую песню». В итоге он продублировал свое сообщение с фото бюллетеня, приложив к нему фото своего удостоверения и фотографию свалки, на которую поступила жалоба. Я понял, что «Ажар» вывозить мусор не поедет, нужно снова обращаться в подрядную организацию, чтобы вывезти мусор за счет бюджетных средств. Я перестал участвовать в обсуждении, а через некоторое время Нурушев позвонил мне, уточнил, я ли это писал сообщения в чате, получив подтверждение, предложил встретиться. И попросил одеться погрязнее. Мы встретились на улице Ленина, у кофейни «Пятерка». Я хотел узнать, в чем дело, зачем понадобилась эта встреча. Нурушев вдруг заявил, что я «щегол», а в 90-е он бы со мной поговорил иначе. Я напомнил, что лучше бы поработал, в итоге он, среди бела дня, на главной улице Рудного, нанес мне удар в лицо. Я применил прием самообороны, сделал бросок и, подмяв его под себя, обездвижил. И попросил прохожих вызвать полицию.

И тут, по словам Фролова, началось самое неожиданное: Алексей, лежа на земле, в захвате, под тяжестью своего «оппонента», начал кричать прохожим, что его бьют по национальному признаку, то есть потому что он - казах.

- Меня это возмутило больше всего! Наш конфликт был «привязан» к профессиональной деятельности, но никак не к национальной теме. Простите, но в день выборов президента страны кричать подобные вещи… Он ввел в заблуждение прохожих, а если бы возникла чрезвычайная ситуация? Как можно манипулировать такими темами? Могло произойти все что угодно. К счастью, быстро приехала полиция, я пояснил им, что произошло на самом деле. Алексей Нурушев зафиксировал побои, оказалось, у него сломано ребро. Скорее всего, он получил травму во время падения, когда я сделал бросок, - говорит Максим Фролов.

Фролов говорит, что деятельность «KazEcoPatrol» по выявлению нарушений Экологического кодекса всегда была связана с разного рода конфликтами, которые возникают как с физлицами, так и с предпринимателями. Поступали и угрозы, были и попытки вступить в драку. Это цена борьбы за право граждан на чистый воздух, землю и водные ресурсы. Но конфликт с директором ТОО «Рудный-Ажар-2006» эколог считает из ряда вон выходящим.

- Много в социальных сетях было негатива в сторону «Ажара», потом они подняли тариф, сменили руководство, и была надежда, что что-то изменится к лучшему, что им удастся должным образом выстроить свою работу, но жалоб от населения меньше не стало. Надо работать, а вместо этого назначают «стрелку», ну точно в стиле 90-хх, и сразу становится понятно, почему не идет работа у этого предприятия, они застряли в той эпохе, когда еще их дряхлый КАМАЗ был новым. Я вообще не понимаю, как руководитель предприятия, под началом которого работает не один десяток людей, может вести себя подобным образом, в стиле бандитских разборок, - поделился своим мнением Максим Фролов.

Конечно, после известия о данном конфликте, мы обратились за комментариями также и к Алексею Нурушеву, он от комментариев не отказался, но обещал высказать свою позицию позже. Нельзя исключать того, что в словесной перепалке в свой адрес мужчина услышал что-то настолько обидное и личное, что не мог сдержать эмоций.

Также пока не известно, получит ли эта потасовка продолжение в правовом поле, понесут ли наказание участники конфликта, ведь сигнал в полицию поступил, и зафиксированы травмы.