Укладку брусчатки под снегом на ул. Карбышева прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 05.11.22 - 20:58
Видео работ по укладке брусчатки на тротуаре, сделанное на ул. Карбышева, прислал сегодня, 5 ноября, "НГ" житель Костаная. Отдел ЖКХ горакимата на своей странице в Инстаграм разместил следующее заявление. Читать новость
точно. Вчера наблюдал как эту брусчатку укладывали. Два рабочих в замученном виде коряжились в районе лесоторговой базы по Карбышева. Надо сказать, с морозами и выпавшим снегом активизировались и другие работы. Так Недалеко от укладчиков брусчатки на углу Воинов интернационалистов и Арыстамбекова длительное время стоял открытый колодец. Все лето он безмолствовал. Проходя мимо всегда думал, что вот дожди в сентябре пойдут и начнут закапывать. Точно. С дождями начались работы, потом опять затихли. Вчера опять начали компрессором отбивать что то там и потом опять забросили. А еще дальше около 4 поликлиники вдруг решили копать траншеи и прокладывать трубы. Работники стояли все нахохлившиеся, нехотя двигали руками. Оно и понятно. Каждое движение -это неприятное ощущение сырости и холода. Вот что им лета не хватало для этого? Или в мороз и в непогоду интереснее работать? Такое только у нас может быть. Хозяина нема в городе и в области. Одни доильщики.
Правильно говорят, умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих. В Костанае какая-то третья разновидность. Вот такая же укладка в ноябре 2020 года по улице Чкалова... один в один... мороз и снег...
А вот что получилось весной 2021 года
К бабке не ходи, по Карбышева придется переделывать весной. Но кого это останавливало, когда миллионы ляжку жгут...
Здесь есть и вторая сторона медали. Акиматы и ГКП не платят по уже выполненным объемам, Разыгрывают объемы, подписывают договора с обязательствами, а после выполнения работ или поставка товара говорят "денег нет". И так по всей республике. В суде очень тяжело судиться с бюджетными организациями, в Казахстане суды покровительствуют государственным ответчикам, всячески затягивая судебные процессы, и отношение к подобному у государственных служащих как к вполне естественным вещам. Статья 6, п. 1, Конституции? не, не слышали. Делается такое в том числе и чтобы "всякие" не срывали отопительный сезон или подготовку к нему. Это ж "безопасность государства", понимать нужно! Обращаясь в суд мы не являемся равнозначными участниками процесса. Статья 14 Конституции? Не, тоже мимо.
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