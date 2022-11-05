Видео работ по укладке брусчатки на тротуаре, сделанное на ул. Карбышева, прислал сегодня, 5 ноября, "НГ" житель Костаная. Отдел ЖКХ горакимата на своей странице в Инстаграм разместил следующее заявление.

"Уважаемые костанайцы, между отделом ЖКХ акимата города Костанай и ТОО «Жана Өмір 2012» заключен договор на «Текущий ремонт тротуаров из брусчаточного покрытия с основанием в городе Костанай» на сумму 292,0 млн. тенге. Согласно договора, подрядчик должен был выполнить работы по устройству тротуаров из брусчатки площадью 33 500 кв/м, со сроком исполнения до 31 октября 2022 года.

Однако на сегодняшний день объём выполненных и принятых ЖКХ работ по устройству брусчатки данной подрядной организацией составляет 70% от общего объема - 23 690 кв/м. За выполненные работы ТОО перечислено 144,7 млн. тенге.

Учитывая, что предусмотренные договором работы не выполнены в срок в полном объёме, а строительно-монтажные работы ведутся при неблагоприятных погодных условиях, с нарушением технологии, а именно с применением влажного песка в минусовую температуру - работы выполненные с нарушением приниматься не будут.

Отметим, что отделом ЖКХ в адрес подрядной организации неоднократно направлялись претензии на некачественное выполнение строительно-монтажных работ, а также отставание от утвержденного графика производства работ.

Вместе с тем в настоящее время готовится иск в суд для внесения ТОО «Жана Өмір 2012» в реестр недобросовестных поставщиков".

Фото zkh_qostanai