Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...

Отправлено: - 17:48

Сейчас наверно с пед.работников за подзатыльник шкуру спустят

Хотя и школьники могут быть такими, что достучаться можно только так

Плюс сами могут провоцировать + всякие челленджи и прочее