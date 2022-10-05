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≡ "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45234
"Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
Отправлено: 05.10.22 - 17:02
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В редакцию "НГ" прислали видео, на котором слышен разговор подростка и женщины. Читатель уточнил: голос женщины, угрожавшей физической расправой ученику, принадлежит директору Мичуринской средней школы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17982
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 17:02
#1
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учились же когда видео не было, и все было нормально.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17982
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 17:02
#2
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да и вообще на фейк похоже.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
463
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 17:48
#3
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Сейчас наверно с пед.работников за подзатыльник шкуру спустят
Хотя и школьники могут быть такими, что достучаться можно только так
Плюс сами могут провоцировать + всякие челленджи и прочее
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2910
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 18:02
#4
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2839
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 18:05
#5
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тут угроза убийства. Тут явно должен быть на выговор, а что-то более суровое.
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