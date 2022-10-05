В редакцию "НГ" прислали видео, на котором слышен разговор подростка и женщины. Читатель уточнил: голос женщины, угрожавшей физической расправой ученику, принадлежит директору Мичуринской средней школы. По данным официального сайта школы, руководит ею сейчас Айнаш ДАДАНОВА.

Картинки на видео нет, только голоса. Но, судя по разговору, ученик не в первый раз набедокурил в школе, чем и вызвал гнев директора. Вот только тон и слова, выбранные Дадановой, явно не соответствуют занимаемой должности.

- Я шутить ни с кем не собираюсь, я уже 36 лет в школе работаю. С такими как ты я знаешь, что делала? - возмущается директор. - Я могу в унитаз закинуть твою голову! Я могу это сделать, камер нет! В следующий раз разобью голову об унитаз и никто не будет знать. Я скажу «он сам споткнулся». Смотри, я с тобой не шучу, чтобы это было в последний раз.

Поведение директора вызвало негодование читателя, приславшего видео.

- Понятно, что подрастающее поколение не всегда вписывается в общепринятые рамки приличия и нормы, но в каких нормативных правовых документах расписан такой алгоритм взаимодействия? - пишет читатель. - А потом негодуем и удивляемся, откуда в наших детях столько жестокости, случаев унижения человеческого достоинства и буллинга в организациях образования?

Факт нарушения директором педагогической этики подтвердили в управлении образования Костанайской области. И пояснили: "Инцидент произошел после нескольких случаев порчи школьного имущества учащимися".

- В школе проведено родительское собрание, на котором директор принесла свои извинения, произошло примирение сторон, - сообщили в ведомстве. - Советом по этике отдела образования Костанайского района вынесено решение о дисциплинарном взыскании. Директору объявлен выговор.