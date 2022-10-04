Отправлено: - 13:37

сайлау курманов:

Теперь выясняется эти факельные шествия, наколки свастики на теле и нацистские одежды оказались обычной шуткой и на Украине вообще нет нацизма, мол предвзято к этому отнеслись из-за чего сейчас идёт война.

Vit:

Сгнил. И ещё как.Мужики чпокают мужиков, в

Vit:

Официально рарешено убивать православных

Цитата:Такая же шутка как марши нацистов по Москве с зигованием и криками что Россия для русскихЦитата:Главный пропагандист русского мира на Канале Раша тудей Антон Красовский отрытый гейТак че там про чпоконье мужиков?)Цитата:После того как Россия начала бомбить православную Украину?Да Россия разрешила убивать православных