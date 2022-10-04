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≡ «Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45228
«Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 04.10.22 - 04:21
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Жительница села Заречного Валерия ГОВАР учится в магистратуре в КРУ на ветеринара. Уже почти 8 лет изучает немецкий язык, работает репетитором. Чтобы закрепить свои знания, отправилась в Германию и несколько раз проходила языковые курсы. Как у нее это получилось - в материале «НГ».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5544
Re: «Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 04.10.22 - 04:21
#1
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Теперь выясняется эти факельные шествия, наколки свастики на теле и нацистские одежды оказались обычной шуткой и на Украине вообще нет нацизма, мол предвзято к этому отнеслись из-за чего сейчас идёт война.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18673
«Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 04.10.22 - 13:15
#2
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Запад еще не сгнил?
Странно..
Уже несколько лет слышу от наших пропагандистов что там все сгнило, тем более страна Нато..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11518
Re: «Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 04.10.22 - 13:23
#3
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Цитата:
111: Запад еще не сгнил?
Сгнил. И ещё как.Мужики чпокают мужиков, в Испании разрешили педофилию. Официально рарешено убивать православных. А автор просто как и многие приезжая в первые в жизни за границу ходят с открытыми ртами и всё им кажется раем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17942
«Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 04.10.22 - 13:24
#4
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///«Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»//

в каком понимании "свободной",
из текста непонятно.
от родителей, от опеки что ли?
училась на языковых курсах, ездила по гостевой..
посмотрела достопримечательности.
без забот, без хлопот.
туризм можно сказать.
это все прекрасно конечно.
но для понимания происходящего в стране
это практически ничего.
поэтому о какой свободе идет речь-непонятно.

[Исправлено: alex_60, 04.10.2022 - 13:27]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18673
«Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 04.10.22 - 13:27
#5
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Цитата:
Vit:
Сгнил. И ещё как.Мужики чпокают мужиков

Хм..
Все там такие мужики?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18673
«Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 04.10.22 - 13:29
#6
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Цитата:
Vit:
Официально рарешено убивать православных

Хорошо что дракоша и электрон не православные..
И их жены, дети и все родственники..
Убивают это когда документы спрашивают или когда видят, что человек крестится?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13100
«Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 04.10.22 - 13:37
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Теперь выясняется эти факельные шествия, наколки свастики на теле и нацистские одежды оказались обычной шуткой и на Украине вообще нет нацизма, мол предвзято к этому отнеслись из-за чего сейчас идёт война.

Такая же шутка как марши нацистов по Москве с зигованием и криками что Россия для русских
Цитата:
Vit:
Сгнил. И ещё как.Мужики чпокают мужиков, в

Главный пропагандист русского мира на Канале Раша тудей Антон Красовский отрытый гей
Так че там про чпоконье мужиков?)
Цитата:
Vit:
Официально рарешено убивать православных

После того как Россия начала бомбить православную Украину?
Да Россия разрешила убивать православных
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11518
Re: «Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 05.10.22 - 08:53
#8
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Цитата:
alex_60:

Я знаком тоже с одной девушкой.
С детства дружили компашкой
Она тоже в те времена гоняла на всякие языковые курсы от Костаная. Жила в немецких семьях. Кроме красивых домиков и сломаной в подростковом возросте психики от увиденного не может вспомнить не чего. Потом дома куча неудачных пар. Вечное хотение чего то невидаого щастье. В конечном итоге одиночество и мечты о жизни на острове.
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