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≡ «Одни могут наехать, а другие спасти» - Костанайцы нашли собаку, пострадавшую от наезда автомобиля. «НГ» узнала подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45206
«Одни могут наехать, а другие спасти» - Костанайцы нашли собаку, пострадавшую от наезда автомобиля. «НГ» узнала подробности
Отправлено: 01.10.22 - 23:47
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Пострадавшее животное нашли сегодня, 1 октября, работники торговых павильонов на ул. Складской. Скорее всего, от шока собака пряталась, но проголодавшись, вышла к людям. «НГ» пообщалась с волонтером и ветврачом, которые рассказали ее состоянии.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
204
Re: «Одни могут наехать, а другие спасти» - Костанайцы нашли...
Отправлено: 01.10.22 - 23:47
#1
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Оперативно сработали,дело закрыли быстро.зачем им эта возня у них дела поважнее.
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