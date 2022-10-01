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«Одни могут наехать, а другие спасти» - Костанайцы нашли собаку, пострадавшую от наезда автомобиля. «НГ» узнала подробности
«Одни могут наехать, а другие спасти» - Костанайцы нашли собаку, пострадавшую от наезда автомобиля. «НГ» узнала подробности
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