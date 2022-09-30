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≡ Землю рабочим! Фабрики крестьянам!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45196
Землю рабочим! Фабрики крестьянам!
Отправлено: 30.09.22 - 10:09
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Попался мне на глаз, проект политических и экономических реформ партии "Алга Казахстан", незарегистрированной в Казахстане. Почитал, поумилялся, взрослые вроде люди, а думают, что они смогут что-то изменить? Предлагают практически всё то, уже предложенное президентом, детский сад, ей Богу.
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7638
Re: Землю рабочим! Фабрики крестьянам!
Отправлено: 30.09.22 - 10:09
#1
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Забыли последний пункт: Нью-Астана станет столицей Вселенной.
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