Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45161
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 19:26
Известный казахстанский PR-специалист, общественник, житель Алматы Айбар Олжаев выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией: "Если эти факты имеют место, они подрывают устойчивость социальной обстановки в городе".
Читать новость
Читать новость
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:51
Нет,я недоумеваю. Куда мне потом с этим договором,в туалет? Или Вы думаете ,что его кто то будет искать? Депозит не покроет девяти месячную оплату,а повторно сдать мне надо будет постараться здать.(зимой)
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 18:09
Цитата:
Заключить договор на 1 год,в котором будет прописано что оплата производиться ежемесячно перед соответствующим периодом проживания,не судьба?
Анатолий:
Депозит не покроет девяти месячную оплату,
Депозит не покроет девяти месячную оплату,
Заключить договор на 1 год,в котором будет прописано что оплата производиться ежемесячно перед соответствующим периодом проживания,не судьба?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11485
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 18:22
Марик мы ж друзья. А ну как толкни мою в аренду на 3 месяца до нового года. За 500 000 в месяц. Фиг с ним я в машине пока поживу)
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 18:24
Ну так прописал,так как от этого деньги появятся за9 месяцев?
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 18:29
4 часа назад, источник: КоммерсантъФСБ пресекает проезд подлежащих мобилизации на границе России и Казахстана Попытки проезда россиян, подлежащих мобилизации, пресекаются на границе России и Казахстана, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям. В ведомстве сказали, что пытающимся уехать «разъясняется необходимость обратиться в военкомат».
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 18:32
Цитата:
Сначала деньги ,потом стулья.
Анатолий:
Ну так прописал,так как от этого деньги появятся за9 месяцев?
Ну так прописал,так как от этого деньги появятся за9 месяцев?
Сначала деньги ,потом стулья.
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 19:01
Цитата:
Надо подготовить, убрать все лишнее, произвести необходимые приготовления, сделать косметику, уничтожить свой запах, если он холостятский.
Разместить в трех комнатах кровати, прикроватные тумбочки, и тд и тп.
Купить посуду новую, если гарнитур и кафель в плохом состоянии, все поменять и тд и тп..
Все имеет свою цену..
Vit:
А ну как толкни мою в аренду на 3 месяца до нового года. За 500 000 в месяц. Фиг
А ну как толкни мою в аренду на 3 месяца до нового года. За 500 000 в месяц. Фиг
Надо подготовить, убрать все лишнее, произвести необходимые приготовления, сделать косметику, уничтожить свой запах, если он холостятский.
Разместить в трех комнатах кровати, прикроватные тумбочки, и тд и тп.
Купить посуду новую, если гарнитур и кафель в плохом состоянии, все поменять и тд и тп..
Все имеет свою цену..
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 19:07
Цитата:
Не путай договор, где предусматриваются форсмажорные обстоятельства, и деньги неубитого медведя.
Договор это договор.
Он не предусматривает обязательной платы денег на целый год вперед.
Как там прописывается, так и будет.
Но если пропишешь, что он тебе ОБЯЗАН заплатить за целый год вперед, то тут он сделать это будет обязан.
То есть если 500 тысяч в месяц, то за год он должен проплатить СРАЗУ 6 миллионов тенге..
А ты лишь должен соблюдать свои правила, вовремя делать сантехнику, платить за коммуналку, менять лампочки..
Анатолий:
Ну так прописал,так как от этого деньги появятся за9 месяцев?
Ну так прописал,так как от этого деньги появятся за9 месяцев?
Не путай договор, где предусматриваются форсмажорные обстоятельства, и деньги неубитого медведя.
Договор это договор.
Он не предусматривает обязательной платы денег на целый год вперед.
Как там прописывается, так и будет.
Но если пропишешь, что он тебе ОБЯЗАН заплатить за целый год вперед, то тут он сделать это будет обязан.
То есть если 500 тысяч в месяц, то за год он должен проплатить СРАЗУ 6 миллионов тенге..
А ты лишь должен соблюдать свои правила, вовремя делать сантехнику, платить за коммуналку, менять лампочки..
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 20:13
То есть если 500 тысяч в месяц, не 500000 а 40000 в Рудном.В Договоре только депозит.И чихал он на этот договор.
А у меня,только депозит и бумажка где все прописано,ни кому не нужная.
А у меня,только депозит и бумажка где все прописано,ни кому не нужная.
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 20:17
Цитата:
Почему там депозит?
Я например никаких депозитов не беру.
И если он насзал на договор и что там написано, ты просто не подписываешь его.
Ищешь новых подходящих клиентов.
Анатолий:
То есть если 500 тысяч в месяц, не 500000 а 40000 в Рудном.В Договоре только депозит.И чихал
То есть если 500 тысяч в месяц, не 500000 а 40000 в Рудном.В Договоре только депозит.И чихал
Почему там депозит?
Я например никаких депозитов не беру.
И если он насзал на договор и что там написано, ты просто не подписываешь его.
Ищешь новых подходящих клиентов.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать