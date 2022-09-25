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≡ Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45161
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 25.09.22 - 19:26
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Известный казахстанский PR-специалист, общественник, житель Алматы Айбар Олжаев выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией: "Если эти факты имеют место, они подрывают устойчивость социальной обстановки в городе".
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
184
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 17:51
#30
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Нет,я недоумеваю. Куда мне потом с этим договором,в туалет? Или Вы думаете ,что его кто то будет искать? Депозит не покроет девяти месячную оплату,а повторно сдать мне надо будет постараться здать.(зимой)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8896
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 18:09
#31
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Цитата:
Анатолий:
Депозит не покроет девяти месячную оплату,

Заключить договор на 1 год,в котором будет прописано что оплата производиться ежемесячно перед соответствующим периодом проживания,не судьба?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11485
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 18:22
#32
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Марик мы ж друзья. А ну как толкни мою в аренду на 3 месяца до нового года. За 500 000 в месяц. Фиг с ним я в машине пока поживу)
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
184
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 18:24
#33
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Ну так прописал,так как от этого деньги появятся за9 месяцев?
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
184
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 18:29
#34
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4 часа назад, источник: КоммерсантъФСБ пресекает проезд подлежащих мобилизации на границе России и Казахстана Попытки проезда россиян, подлежащих мобилизации, пресекаются на границе России и Казахстана, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям. В ведомстве сказали, что пытающимся уехать «разъясняется необходимость обратиться в военкомат».
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8896
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 18:32
#35
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Цитата:
Анатолий:
Ну так прописал,так как от этого деньги появятся за9 месяцев?

Сначала деньги ,потом стулья.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 19:01
#36
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Цитата:
Vit:
А ну как толкни мою в аренду на 3 месяца до нового года. За 500 000 в месяц. Фиг

Надо подготовить, убрать все лишнее, произвести необходимые приготовления, сделать косметику, уничтожить свой запах, если он холостятский.
Разместить в трех комнатах кровати, прикроватные тумбочки, и тд и тп.
Купить посуду новую, если гарнитур и кафель в плохом состоянии, все поменять и тд и тп..
Все имеет свою цену..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 19:07
#37
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Цитата:
Анатолий:
Ну так прописал,так как от этого деньги появятся за9 месяцев?

Не путай договор, где предусматриваются форсмажорные обстоятельства, и деньги неубитого медведя.
Договор это договор.
Он не предусматривает обязательной платы денег на целый год вперед.
Как там прописывается, так и будет.
Но если пропишешь, что он тебе ОБЯЗАН заплатить за целый год вперед, то тут он сделать это будет обязан.
То есть если 500 тысяч в месяц, то за год он должен проплатить СРАЗУ 6 миллионов тенге..
А ты лишь должен соблюдать свои правила, вовремя делать сантехнику, платить за коммуналку, менять лампочки..
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Анатолий
* Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
184
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 20:13
#38
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То есть если 500 тысяч в месяц, не 500000 а 40000 в Рудном.В Договоре только депозит.И чихал он на этот договор.
А у меня,только депозит и бумажка где все прописано,ни кому не нужная.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18311
Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселение из арендного жилья
Отправлено: 26.09.22 - 20:17
#39
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Цитата:
Анатолий:
То есть если 500 тысяч в месяц, не 500000 а 40000 в Рудном.В Договоре только депозит.И чихал

Почему там депозит?
Я например никаких депозитов не беру.
И если он насзал на договор и что там написано, ты просто не подписываешь его.
Ищешь новых подходящих клиентов.
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