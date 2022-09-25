Казахстанцы жалуются на значительный рост квартплат и выселениеиз арендного жилья, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Как им спалось, после того как за один день выставили 20-летних ребят и девушек, считай, детей, на улицу?!» - написала в воскресенье казахстанский журналист Айгерим Болат, опубликовав подборку видео, которыми в последние дни делятся выселенные казахстанцы.

По словам авторов видео, стоимость арендной платы выросла в разы.

«При повышении арендной платы арендодатель уведомляет об этом заранее. Также может быть устная форма сделки – она предусмотрена Гражданским кодексом, гражданскими правоотношениями, если речь идет о стоимость до 100 месячных расчетных показателей (до Т318 тыс. – КазТАГ). Чтобы в будущем исключить разногласия, нужно заключать договора аренды, в которых необходимо указывать срок, сумму и предмет аренды», - рекомендовал читателям КазТАГ юрист Сакен Абланов.

Доказательством договоренностей, по его словам, может быть обычная переписка в мессенджере, например, в WhatsApp.

Известный казахстанский PR-специалист, общественник, житель Алматы Айбар Олжаев выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией.

«Если эти факты имеют место, они подрывают устойчивость социальной обстановки в городе и могут стать катализатором будущих проблем. Последствия пузыря, который раздувают, возросший спрос на рынке и аппетиты арендодателей пока оценить достаточно сложно, но они очевидно будут. Государство в рыночные отношения арендодателей и арендаторов вмешиваться не может и не должно. Ценообразование должно регулироваться рынком. Но государство затем и не должно бороться с последствиями. Но с последним как всегда возникнет проблема. Очевидно, повторяется история с дольщиками, когда рыночные отношения создали социальную проблему, и государству пришлось подключать Национальный фонд», - прокомментировал общественник ситуацию редакции КазТАГ.

По его мнению, необходимо начать работу в части разъяснения и юридической поддержки арендаторов.

«Арендаторам нужно доводить важность оформления договора аренды как можно на длительный срок с фиксацией цены, с отражением штрафных санкций в случае расторжения, оказывать юридическую помощь в части защиты прав. То есть, не вмешательство, а поддержка государства в рамках правового поля. Также, мы быстро забыли возможности цифровизации по решению проблем с жильем в крупных городах и стремительно теряем те компетенции, которые у нас появились во время пандемии. Это – гибридные формы дистанционного обучения/работы. «Удаленка» может снять часть острых жилищных проблем, особенно со студентами. Вот здесь государство в лице профильных министерств, местных акиматов может косвенно корректировать вопрос спроса/предложения на рынке», - считает Олжаев.

Редакция КазТАГ обратилась с официальным запросом в правительство Казахстана за комментариями касательно сложившейся ситуации.

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