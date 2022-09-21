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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 20 из 20«1...181920
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45146
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11472
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 01:30
#285
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Цитата:
lavprof:
Я тож так подумал и думаю скоро все наладят и на границах всё утихнет и молодёж обратно поедит домой. Честно говоря эта мобилизация всех ошарашила, я тоже не ожидал такого поворота. А например летом я тут писал что азовцев с мариуполя всех отпустят домой ещё до нового года, так и получилось. Это слишком крупные персонажи и если в плен попадают то по любому путёвка домой. Многие спорили ещё .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18134
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 03:27
#286
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"Семь миллионов", Алина Райз, 2022


Пришла в наш дом повестка,
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня.
Жена и тёща подгоняют
-Иди скорей в военкомат!
Рюкзак мне старый собирают,
Буханку, кружку, доширак.
Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили как надо!
Чтоб гробовые нам пришли!
Ну шутка ли, семь миллионов!
Мы купим всё что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!
Жена кричит: куплю машину!
Сынишка хочет самокат,
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат.
И тесть кричит - ты будь героем!
В атаку первым там иди!
И тут я наконец-то понял,
Как много значу для семьи...
Профайл
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