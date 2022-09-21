Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, передает Informburo.kz.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, сообщается на официальном сайте президента РФ.

Он объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", – сказал президент России.

Он добавил, что призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку "с учётом опыта специальной военной операции".

Все мобилизованные получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Будут призваны 300 000 резервистов. У России огромный мобилизационный ресурс – тех, кто отслужил, имеет военный опыт или подучётную специальность, почти 25 млн человек. Частичной мобилизации подлежит всего 1%, может чуть больше, от общего ресурса", – отметил глава ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что солдат-срочников, студентов и мужчин без боевого опыта мобилизировать не намерены.