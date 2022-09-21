Отправлено: - 16:19

lavprof:

по данным ООН, по итогу больше всего - в Россию

[Исправлено: 111, 22.09.2022 - 16:24]

Цитата:Данные есть?Да, в России это с Донецка и Луганска, пару миллионов..Думаю сравнивать с ними это бред.Да даже и так, большинство все равно в Ойропе..