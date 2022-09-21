Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45137
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
Читать новость
Читать новость
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 13:50
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 13:57
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 14:07
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:11
Ого..
В Рудном двушки до 250 загоняют..
Я за 150 правда договорился..
Но для россиян это не деньги, главное сохранить жизнь..
Жаль больше квартир нет, помочь российскому народу..
В Рудном двушки до 250 загоняют..
Я за 150 правда договорился..
Но для россиян это не деньги, главное сохранить жизнь..
Жаль больше квартир нет, помочь российскому народу..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17665
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:16
в России за фейки про мобилизацию к пациенту направляют.
где он чалится.
у нас надо также , лет на десять.
где он чалится.
у нас надо также , лет на десять.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11456
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:18
Цитата:
111: помочь российскому народуА украинский народ кинул получается? Там много кому нужна помощь. Поселить на квартиру в рудном.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1483
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:21
Это ж надо как торкнуло. Второй день из штанов выпрыгивает))
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:26
Цитата:
Мы страна прямой союзник России.
Украинцы бегут в основном в Европу.
Там хоть по 800 ойро в месяц им выдают, одевают и тд..
У нас страна бедная, в бюджете не заложены деньги на такую помощь.
Потому я вынужден помогать братьям россиянам.
Три квартиры уже сдал им.
По дешевке..
Vit:
украинский народ кинул получается?
украинский народ кинул получается?
Мы страна прямой союзник России.
Украинцы бегут в основном в Европу.
Там хоть по 800 ойро в месяц им выдают, одевают и тд..
У нас страна бедная, в бюджете не заложены деньги на такую помощь.
Потому я вынужден помогать братьям россиянам.
Три квартиры уже сдал им.
По дешевке..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17665
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:31
Цитата:
уточню - выпрыгиваЮт.
двое из ларца.
работают...
мобилизовали...
[Исправлено: alex_60, 22.09.2022 - 15:32]
гражданин СССР:
из штанов выпрыгивает
из штанов выпрыгивает
уточню - выпрыгиваЮт.
двое из ларца.
работают...
мобилизовали...
[Исправлено: alex_60, 22.09.2022 - 15:32]
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:31
Митингующих на передовую..
хостинг фото
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 15:58
Не понял.
Это сам Дмитрий Медведев, проснувшись, пугает весь мир ядерным оружием или это фейк?
Если это правда, то точно огромное и в то же время ничтожное Безумство..
Это сам Дмитрий Медведев, проснувшись, пугает весь мир ядерным оружием или это фейк?
Если это правда, то точно огромное и в то же время ничтожное Безумство..
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 16:06
Что то Гоги не видно, обещал, что приедит сюда, если там все это начнется..
Ему то до 60 ого го..
И он подпадает под это..
Ему то до 60 ого го..
И он подпадает под это..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1001
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 16:16
Цитата:
по данным ООН, по итогу больше всего - в Россию)
Цитата:
ты путаешь пугает с напоминанием)
111:
Украинцы бегут в основном в Европу.
Украинцы бегут в основном в Европу.
по данным ООН, по итогу больше всего - в Россию)
Цитата:
111:
пугает весь мир ядерным оружием
пугает весь мир ядерным оружием
ты путаешь пугает с напоминанием)
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 16:19
Цитата:
Данные есть?
Да, в России это с Донецка и Луганска, пару миллионов..
Думаю сравнивать с ними это бред.
Да даже и так, большинство все равно в Ойропе..
[Исправлено: 111, 22.09.2022 - 16:24]
lavprof:
по данным ООН, по итогу больше всего - в Россию
по данным ООН, по итогу больше всего - в Россию
Данные есть?
Да, в России это с Донецка и Луганска, пару миллионов..
Думаю сравнивать с ними это бред.
Да даже и так, большинство все равно в Ойропе..
[Исправлено: 111, 22.09.2022 - 16:24]
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1534
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 17:42
Цитата:
Смахивает на фейк. Серия и номер на повестке отсутствуют, адрес явки отсутствует, комиссариат Тверского района, а военный комиссар Кунцевского. А уж иметь при себе результаты медицинских анализов - вообще бред.
И вообще, чего все возбудились?
После 2МВ США объявляли частичную мобилизацию 9 раз.
Каждый раз по 200-300 тыс человек.
СССР ни разу. Россия впервые.
111:
Митингующих на передовую.. хос
Митингующих на передовую.. хос
Смахивает на фейк. Серия и номер на повестке отсутствуют, адрес явки отсутствует, комиссариат Тверского района, а военный комиссар Кунцевского. А уж иметь при себе результаты медицинских анализов - вообще бред.
И вообще, чего все возбудились?
После 2МВ США объявляли частичную мобилизацию 9 раз.
Каждый раз по 200-300 тыс человек.
СССР ни разу. Россия впервые.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: 111, сайлау курманов
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать