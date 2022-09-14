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≡ «Мы ждем, когда он кого-то убьет?!» - Чем завершилось дело о въезде Lexus в пиццерию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45079
«Мы ждем, когда он кого-то убьет?!» - Чем завершилось дело о въезде Lexus в пиццерию
Отправлено: 14.09.22 - 11:39
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На процессе о резонансном ДТП в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям допросили очевидца ДТП, прошли прения и судья Асель СПАНОВА огласила постановление.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25309
Re: «Мы ждем, когда он кого-то убьет?!» - Чем завершилось дело о...
Отправлено: 14.09.22 - 11:39
#1
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Да, оччень сложное - дело... :-o
Административное... :-x
Профайл
INKAZ
§ INKAZ
(Пользователи)
Регистрация:
17.04.12
Сообщений:
48
Re: «Мы ждем, когда он кого-то убьет?!» - Чем завершилось дело о...
Отправлено: 14.09.22 - 13:33
#2
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Все это хорошо... Вот когда пиццерию откроют? Хорошая была пиццерия.
Как я понял пока суд да дело не завершится, никто здание не восстановит....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
49
Re: «Мы ждем, когда он кого-то убьет?!» - Чем завершилось дело о...
Отправлено: 14.09.22 - 13:46
#3
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....это особенное административное правонарушение должно войти в первый список мировых а.п.с его расследованием и судом и стать пособием в местных учебных заведениях МВД а может быть и мировых.
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