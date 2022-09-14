На процессе о резонансном ДТП в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям 8 сентября допросили очевидца ДТП, прошли прения и судья Асель СПАНОВА огласила постановление.

Вечером 6 апреля на пр. Абая в Костанае, возле остановки «Второй подъем», водитель автомобиля Lexus въехал в остановочный павильон, в котором размещается пиццерия. В результате водитель и двое сотрудников пиццерии получили травмы.

- Я двигался со стороны центра, на перекрестке возле СХИ (с кольцевым движением - «НГ») Lexus меня обогнал и ушел вперед, - сообщил свидетель Евгений НИКИФОРОВ. - Момент столкновения я не видел. Ехал он с бешеной скоростью! Если я ехал 60 км/ч где-то, он - около 100 км/ч, может и больше. Дальше я остановился, находился там около часа. Были пострадавшие, помогал им. Пожарные приехали, тушили. Видел следы торможения, была длинная черная полоса с крайней правой и до столкновения, визуально - метров 20.

Суд перешел к прениям сторон.

- Считаю, что вина Мухамажитова доказана в полном объеме, - выразил позицию директора пиццерии его адвокат Тимур КУЖАГИЛДИН. - Он двигался в тот день со скоростью около 135,6 км/ч, чем нарушил ПДД. Пояснения водителя Lexus и его адвоката о виновности в ДТП другого автомобиля следует считать лживыми, они даны с целью ухода от ответственности. Согласно заключению эксперта, в ходе проведенного исследования на левой стороне кузова Lexusa повреждений не зафиксировано, что говорит о том, что какого-либо удара или касания не было. Свидетели Андрющенко и Никифоров поясняли, что Мухамажитов двигался с большой скоростью, не раз создал аварийную ситуацию, двигаясь по пр. Абая. К показаниям Андрющенко прошу отнестись критически, так как было установлено, что у него с Мухамажитовым имеются общие знакомые, также в ходе судебного заседания он не раз назвал Мухамажитова «товарищ», что говорит об их знакомстве. Прошу признать Мухамажитова виновным по ч. 1 ст. 610 и лишить его права управления ТС на 6 месяцев.

Он напомнил, что в день ДТП, 6 апреля, был зафиксирован еще один факт превышения Мухамажитовым скорости - 129 км/ч. А ранее было еще 6 правонарушений по превышению скорости.

- Я полностью согласен с адвокатом, ведь все уже было доказано ранее, - сказал директор пиццерии Дюсембай ЖАЙЛАУБАЕВ. - Человек превышает скорость, он въезжает в мою пиццерию и наносит мне материальный вред, также моим сотрудникам. Он неоднократно нарушает закон. Мы ждем когда он кого-то убьет?! Нужно принимать действия конкретного характера, это уже так долго все тянется!

- Мы считаем, что виновность моего подзащитного не подтверждена, - заявил адвокат водителя Lexus Ермек ЖАНТАСОВ. - В материалах дела имеется видеозапись с камеры видеонаблюдения, предоставленная ДП Костанайской области, где отчетливо видно, что неустановленный автомобиль темного цвета все-таки создает аварийную ситуацию для Lexus в момент пересечения перекрестка. Данный факт также подтверждается письмом от начальника УП Костаная Базарбаева, где он дословно говорит о том, что «неустановленное лицо, которое создало аварийную ситуацию на перекрестке Чкалова-Абая, установить невозможно». Полиция расписалась в своем бессилии, на видео мы видели, как парни, которые подрезали автомобиль, спустились вниз по ул. Чкалова, посмотрели, что они натворили, и поехали дальше. В имеющейся экспертизе описываются все повреждения, но задняя левая часть, где и были повреждения от столкновения, не исследована. Поэтому мы не можем говорить об объективности исследования. Прошу прекратить административное производство в отношении Мухамаджитова.

- Я полностью согласен со своим адвокатом, я ранее говорил, что вообще не тормозил. Со схемой ДТП не согласен, я ее не подписывал, - сказал Ролан МУХАМАЖИТОВ. - Я не понимаю, как установили мою скорость движения.

Судья Спанова зачитала постановление и разъяснила свое решение:

- Мухамажитова признать виновным в совершении правонарушения, установленного ч. 1 ст. 610 КоАП РК (нарушение ПДД, повлекшее за собой повреждение ТС, дорог, грузов, дорожных и других сооружений) и подвергнуть его взысканию в виде лишения права управления автотранспортным средством на 6 месяцев. Доводы Мухамажитова, а также его защитника о виновности в данном ДТП водителя неустановленного автомобиля ввиду совершения им маневра и создания препятствия несостоятельны, так как контактирования с автомобилем Lexus с вышеуказанным автомобилем не установлено. Более того, у Lexus было достаточно расстояния для безопасного объезда, но из-за движения с превышением скорости его проезд был на здание пиццерии.

Суд не нашел оснований для признания схемы ДТП недопустимым доказательством, так как на первом заседании был опрошен сотрудник полиции, который производил замеры, а также ранее опросили понятого, который, хоть и не видел, как производят замеры, но констатировал, что они производились. Также имеется фототаблица к осмотру места ДТП, где видны следы торможения.

- Мухамаджитову также назначена максимальная мера взыскания, - подытожила судья. - Суд учитывал отсутствие смягчающих ответственность обстоятельств и наличие отягчающих - совершение правонарушения повторно в течение года.

На прошлом заседании, которое прошло 8 сентября, опросили врача-нарколога, которая заявила, что в крови водителя Lexus обнаружены каннабиноиды, а также очевидца ДТП, который заявлял, что действительно видел автомобиль темного цвета, который стал помехой для движения Lexusa из-за чего он врезался в пиццерию.

Фото Андрея СКИБЫ