На процессе о резонансном ДТП в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям 8 сентября допросили врача-нарколога, а также понятого и очевидца ДТП, который в этот момент ехал сзади Lexus.

Свидетель Андрющенко показывает, где находился его автомобиль во время ДТП

Вечером 6 апреля на пр. Абая в Костанае, возле остановки «Второй подъем», водитель автомобиля Lexus въехал в остановочный павильон, в котором размещается пиццерия. В результате водитель и двое сотрудников пиццерии получили травмы. Директор пиццерии Дюсембай ЖАЙЛАУБАЕВ заявлял «НГ», что следствие по этому делу затягивается, а повреждение пиццерии полиция не учитывает. А водитель автомобиля Lexus Ролан МУХАМАДЖИТОВ пояснял, что его подрезала другая машина, которая в итоге скрылась с места ДТП.

13 июля прошло первое заседание по этому делу. Адвокат водителя Lexus Ермек ЖАНТАСОВ уверял суд, что его подзащитный врезался в пиццерию, так как его подрезал другой автомобиль, который скрылся с места ДТП.

Тимур Кужагилдин (справа)

Адвокат директора пиццерии Тимур КУЖАГИЛДИН говорил о том, что на видеозаписи, представленной в суде, не видно другого автомобиля, а Мухамаджитов врезался в пиццерию, так как превысил скорость и не справился с управлением.

После проведения экспертизы процесс продолжили. 8 сентября допросили врача-нарколога Ромуте МАЛАДАУСКАЙТЕ, которая проводила освидетельствование Мухамаджитова после ДТП.

- Вы указали, что имеется факт употребления психоактивного вещества, но признаки опьянения вами не выявлены. Почему? - спросила судья Асель СПАНОВА.

- Экспертиза проводилась 6 апреля. Время начала - 23.49. На момент обследования признаков опьянения у водителя Lexus не наблюдалось. В его моче были выявлены синтетические-наркотические вещества, но наркотического или алкогольного опьянения не наблюдалось, - ответила врач. - У него были несколько расширенные зрачки, это было ночное время, его реакция была вялой. Это говорит о том, что факт употребления наркотического вещества имел место ранее. Ответить на вопрос, как долго длится наркотическое опьянение, непросто, есть много разных факторов, это зависит от веса, пола, момента употребления. Когда он употребил вещества, мы не знаем. Состояние наркотического опьянения может длиться от часа до 2-3 часов.

- Факт ДТП был выявлен в девятом часу вечера 6 апреля, а освидетельствование почти в 12 ночи. Почему так поздно провели?

- По мере того, как он был доставлен полицией. Сотрудники заполнили направление в 23.40, через девять минут начали экспертизу.

- А почему анализы у него взяли в 0.45, практически через час?

- Мы забор мочи производим не насильственно, не с помощь катетеризации, поэтому забор мочи зависел от возможностей самого исследуемого.

Отвечая на вопросы сторон, Маладаускайте пояснила, что ранее у Мухамаджитова было сотрясение мозга, но если он и принимал какие-то лекарственные препараты, то в моче из-за этого не могли образоваться синтетические каннабиноиды.

Свидетель Уров показывает где он находился в момент ДТП

- В составлении схемы я не участвовал, - рассказал суду свидетель, понятой Мукагали УРОВ. - Я вышел из автобуса маршрута №13 в районе остановки «Второй подъем» и там была закрыта дорога. Там полицейские стояли, темно было, увидел, что ДТП какое-то. Полицейские рулеткой замеряли, следов шин на асфальте я не видел из-за темноты. Полицейские дали мне бумагу, попросили поучаствовать в качестве понятого, опросили, записали мои показания на аудио. Я расписался, домой отпустили.

- После допроса свидетеля Урова мы просим признать схему ДТП от 6 апреля недопустимой по административному производству доказательством, - заявил адвокат Ермек Жантасов. - Так как понятой - это, лицо которое освидетельствует действия уполномоченных лиц по составлению той же схемы ДТП, а он говорит, что не видел, как полицейские ее составляли. Во-вторых, мой подзащитный не расписывался в схеме ДТП, хотя на момент ее составления он уже был в сознании.

Защитник напомнил показания эксперта, который не мог определить, с какой скоростью двигался автомобиль перед ДТП и в момент аварии. И заявил, что результаты экспертизы также нужно считать недопустимым доказательством.

Адвокат директора пиццерии такой позицией не согласился, отметив, что эксперт не мог ответить на вопросы о скорости движения, так как остановочный путь ушел за пределы проезжей части. А если спросить у него, какая скорость автомобиля была до этого, он ответит.

Судья решила провести дополнительный опрос эксперта. В требовании Жантасова о признании схемы ДТП недействительной отказала, так как еще одного понятого, который был дал по ней показания, еще не допросили - он не явился на заседание.

С экспертом Нурболатом ЖЕКСЕМБАЕВЫМ говорили по видеосвязи.

- В исследовательской части экспертизы, которую вы проводили, вы указываете, что скорость Lexus составляет более 135,6 км/ч, а уже в выводах указываете, что "около этой цифры". Как вы можете это пояснить?

- В проведенной мной экспертизе зафиксировано перемещение автомобиля через бордюр, - пояснил Жексембаев. - Определить скорость движения транспортных средств можно при наличии следов от шин, на месте ДТП имелись следы длиной 109,6 м. После окончания следов торможения и юза Lexus переместился через бордюр и продолжил движения, где столкнулся со зданием пиццерии. Исходя из этого, я изначально проводил расчет и оказалось, что определил, что скорость была более 135,6 км/ч. Но позже, определяя скорость с учетом имеющейся информации о следах, я посчитал, что это скорость примерная.

- Вы пишете в экспертизе, что «с какой скоростью двигался автомобиль, определить не представляется возможным из-за отсутствия научно-обоснованной и достаточно апробированной методики подобных исследований». Что вы имеете ввиду? - спросил адвокат водителя.

- Так как после того, как Lexus перелетел через бордюр, следовой информации не имеется, исходя из методов исследования следовой информации при установлении скорости движения автомобиля, я не могу установить его скорость после того, как он покинул пределы проезжей части вплоть до его конечной остановки.

Свидетель Вячеслав АНДРЮЩЕНКО на своей "Мазде" незадолго до момента ДТП ехал позади машины Мухамаджитова.

- Я ехал сначала спереди, потом перестроился и оказался сзади Мухамаджитова, - пояснил он суду. - Наблюдал всю ситуацию от начала и до конца. Ехал перед перекрестком Чкалова-Абая по левой полосе, двигался в сторону «Астыкжана». Перестроился на правую полосу и увидел, как черный автомобиль создает аварийную ситуацию. Lexus пытается уйти от удара, происходит ДТП. Я остановился, оказал Ролану первую помощь, кричал, чтобы люди вызвали скорую. Я вытащил его из машины, проверил пульс. Дальше там собралось много людей, подъехали скорая и полиция. Оказалось, из здания, в которое врезался Мухамаджитов вынесли девушку, подъехала еще скорая. После этого всего я уехал по своим делам. Полицейские подходили ко мне, я дал показания.

- С какой скоростью двигался водитель Lexus? - спросила судья.

- Я ехал около 60 км/ч. Я думаю, он быстрее меня ехал, но точно сказать не могу.

Адвокат водителя пояснил, почему свидетель не сразу выступил на суде:

- 6 апреля происходит ДТП, 9-го я делал запросы в ДП Костанайской области и через неделю примерно приходит диск с видеозаписью, где видно, что некий автомобиль темного цвета на встречной полосе создает для Мухамаджитова аварийную обстановку. Более того, в материалах дела имеется письмо начальника УП Костаная Базарбаева: «Не представляется возможным провести экспертизу, так как не установлено второе транспортное средство». И ключевой момент: «Также сообщаем, что отделом розыска МПС проводится ОПМ с целью установления водителя автомашины, который своими действиями допустил создание аварийной ситуации». То есть они признают, что был такой автомобиль.

- На каком расстоянии вы видели автомобиль Мухамаджитова в момент ДТП? - спросил у свидетеля адвокат директора пиццерии.

- Я не могу сказать, сначала он был сзади, потом опередил меня. Но там немного было, ориентировочно метров 100-150. Черный автомобиль был на таком же расстоянии примерно, - ответил Андрющенко.

Суд ознакомился с видеозаписью, на которой запечатлен момент перед ДТП. На кадрах видно, что автомобиль Андрющенко действительно был на месте аварии. Тимур Кужагидин после изучения видеозаписи заявил, что расстояние между машинами было слишком большим, чтобы свидетель мог заявлять, что причиной ДТП стал неизвестный автомобиль черного цвета.

Судья Спанова ознакомилась с документами и зачитала показания Ролана Мухамаджитова:

"Состою на учете в наркологическом диспансере с октября 2021 года. Ранее не судим. 6 апреля около 20.30 я направлялся в сторону КЖБИ по пр. Абая на автомобиле Lexus. Передо мной на мою полосу начала выезжать автомашина. Я, чтобы не столкнуться с ней, совершил маневр, не справился с управлением и въехал в здание пиццерии. После этого от полученных повреждений потерял сознание и пришел в себя в автомобиле скорой помощи".

И задала ему вопрос:

- Вы на предыдущих судебных заседаниях поясняли, что у вас было касательное столкновение с автомобилем, а в своих объяснениях вы указываете, что пытались предотвратить столкновение.

- Я был в травмпункте, после этого меня отвезли в наркологию и потом забрали в Южный отдел полиции. Я давал пояснения уже под утро, но я помню, что почувствовал удар. Там же за меня писали то, что я говорил.

Директор пиццерии Данияр Жайлуабаев, который присутствовал на заседании в режиме онлайн, пояснил, что экспертиза по установлению суммы ущерба причиненного его бизнесу еще не проводилась.

Судья сообщила, что Мухамаджитов ранее также привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 610 КоАП РК (нарушение ПДД, повлекшее за собой повреждение ТС, дорог, грузов, дорожных и других сооружений) в апреле и августе 2021 года. Адвокат директора пиццерии Кужагилдин напомнил также, что ранее Мухамаджитов привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Следующее заседание назначено на 13 сентября..

Фото Андрея СКИБЫ