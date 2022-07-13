Сегодня, 13 июля, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям допросили эксперта и сотрудника полиции, а также изучили видеозапись ДТП.

Адвокат Ермек Жантасов и водитель "Лексуса" (справа)

Напомним, вечером 6 апреля на пр. Абая, возле остановки «Второй подъем», водитель автомобиля Lexus, въехал в остановочный павильон, в котором размещается пиццерия. В результате водитель и двое сотрудников пиццерии получили травмы. Директор пиццерии Дюсембай Жайлуабаев заявлял «НГ», что следствие по этому делу затягивается, а повреждение пиццерии полиция не учитывает. А водитель автомобиля Lexus пояснял, что его подрезала другая машина, которая в итоге скрылась с места ДТП. В пресс-службе ДП Костанайской области сообщали, что для привлечения виновного лица материалы выделены в отдельное административное производство по ст. 610 КоАП (нарушение водителем ТС ПДД, повлекшее причинение здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества).

На слушании 13 июля эксперт по автотехнической экспертизе Нурболат ЖЕКСЕМБАЕВ сообщил суду, что не смог определить скорость движения Lexus, так как след от протекторов ушел за пределы проезжей части.

- Я осматривал этот автомобиль и в ходе осмотра каких-либо следов контактирования с другим автомобилем не обнаружено, - отметил эксперт. - Автомобиль Lexus переместился через перекресток и ушел в занос.

Адвокат водителя Lexus Ермек ЖАНТАСОВ заметил - в материалах дела указано, что ранее эксперт исследовал переднюю левую часть автомобиля, водительскую левую и заднюю левую двери. И подчеркнул - механическое повреждение находится на заднем бампере с левой стороны машины.

- Ранее мой подзащитный говорил, что его задел автомобиль темного цвета, а на видео камер наблюдения, которое есть в материалах дела, мы можем заметить, что темный автомобиль либо ударяет Lexus, либо, как минимум, создает аварийную ситуацию, - сказал Жантасов. - В связи с этим прошу суд назначить дополнительную экспертизу и опросить эксперта, имелись ли на Lexus следы, связанные с контактированием с неустановленным транспортным средством.

Эксперт еще раз подтвердил, что никаких следов не обнаружил. Пэтому Жантасов предложил суду ознакомиться с видеозаписью камеры наблюдения.

Ермек Жантасов: «Имеется неустановленное лицо, которое изначально создало аварийную ситуацию»

- Имеется неустановленное лицо, которое изначально создало аварийную ситуацию. Сейчас все палки летят в сторону моего подзащитного, но на видео мы можем заметить, что некий автомобиль черного цвета грубо нарушает ПДД, - рассказывал Жантасов, показывая на видео, которое включили на экране. - Мы видим как парни после создания аварийной ситуации выходят покурить и спокойно едут дальше, скрываются с места преступления.

Директор пиццерии Дюсембай Жайлуабаев (слева) и его адвокат Тимур Кужагилдин

Адвокат директора пиццерии Тимур КУЖАГИЛДИН парировал:

- Мы видим, что Lexus двигается с явным превышением скорости. Но, согласно ПДД, водитель должен вести ТС со скоростью, не превышающей установленную. Мы видим, что водитель не выполнил это требование, после чего и было совершенно данное ДТП. Кроме того, нам говорят, что якобы было какое-то касание, хотя на видео отчетливо видно, что его не было.

Сегодня допросили сотрудника батальона патрульной полиции УП Костаная Богенбая КАЛИЕВА. Он находится в отпуске, поэтому отвечал на вопросы по видеосвязи.

Адвокат Жантасов слушает показания Калиева по видеосвязи

- 6 апреля нам поступила заявка, что на Абая-Чкалова произошло ДТП и есть пострадавшие, - сообщил Калиев. - Когда приехал на место происшествия, увидел, что там были два патруля, командир взвода, приехала следственная группа Южного отдела УП Костаная, пожарные и скорая. Сразу было возбуждено уголовное дело, я проводил на месте замеры. По схеме видно, что там есть след длиной 62 метра, который шел до автобусной остановки, где расположилась пиццерия, доходил до бордюра, там и находился Lexus.

По словам Калиева, он не смог ознакомить водителя со схемой ДТП по уважительной причине - подозреваемого увезли в больницу. Но пояснил, что опрашивал водителя позже и сообщал ему, что скорость автомобиля была не менее 100 км/ч.

Адвокат Жантасов заявил, что Калиев не ознакомил его подзащитного со схемой ДТП, а его выводы по скорости субъективны. Поэтому ходатайствовал считать данные доказательства недопустимыми. Адвокат Кужагилдин попросил суд отказать, так как схема была составлена правильно и с привлечением понятых. В итоге судья ответила, что этот вопрос будет решен при вынесении постановления.

Следующее заседание назначено на 19 июля. На нем продолжится опрос свидетелей.

Фото Андрея СКИБЫ