Двух сотрудников пиццерии и водителя автомобиля увезли с места ДТП на скорой помощи. У всех сотрясение головного мозга и травмы разной степени тяжести.

Авария произошла сегодня, 6 апреля, около 20.00, на пр. Абая, возле остановки "Второй подъем". Водитель, находившийся за рулем автомобиля Lexus, въехал в остановочный павильон, в котором размещается пиццерия.

- Пострадал сам водитель и двое сотрудников пиццерии. Их забрала скорая. Состояние пострадавших стабильное, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полицией начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 ч. 1 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы, остальная информация в интересах следствия не разглашается.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА сообщила, что на место происшествия выезжали две бригады скорой помощи.

- У 40-летней пострадавшей женщины, работавшей в пиццерии, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, шок, ушибы в области спины и таза. У ее коллеги, 19-летнего мужчины, сотрясение головного мозга, ушиб коленного сустава, открытая рана века и окологлазной области, - рассказала о состоянии пострадавших Жилкибаева. - У 32-летнего водителя автомобиля сотрясение головного мозга, открытая рана на голове.

Все пострадавшие сейчас находятся в городской больнице.