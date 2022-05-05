Вечером 6 апреля на пр. Абая в Костанае, возле остановки «Второй подъем», водитель автомобиля Lexus въехал в остановочный павильон, в котором размещается пиццерия. В результате ДТП пострадали двое ее сотрудников. Прошел месяц. По мнению владельца заведения, следствие не учитывает нанесенный ему ущерб.

Вечером 6 апреля в пиццерию на остановке «Второй подъем» врезался Lexus / Фото Олега ПАКА

- 7 апреля я обратился в Южный отдел полиции, - рассказал «НГ» директор пиццерии Дюсембай ЖАЙЛУАБАЕВ. - Если честно, изначально, когда на место ДТП приезжали полицейские, все оцепили, я думал, что они уже ведут расследование, но потом я узнал, что они просто завели дело по ДТП, и я в нем вообще не участвую, а повреждения пиццерии они не учли! В итоге мое заявление не приняли, так как сказали, что сначала я должен сделать оценку повреждений. Ведь им нужно знать сумму ущерба, от этого будет зависеть статья, по которой будут привлекать водителя. Я пытался объяснить, что стоимость приобретенного и поврежденного в результате ДТП оборудования мне известна, есть все необходимые документы.

8 апреля Жайлуабаев обратился в городскую прокуратуру через портал egov.kz с просьбой взять под контроль расследование дела, чтобы полицейские привлекли виновное лицо к уголовной ответственности.

- Мои сотрудники также получили легкие телесные повреждения. Да, там было причинение вреда здоровью, но они пошли с водителем на примирение, законом это не запрещено, - пояснил предприниматель. - Я хочу, чтобы теперь он возместил мне ущерб. Пока идет следствие, моя пиццерия терпит убытки. Сейчас все находится под завалами, я и мои сотрудники не можем работать в таких условиях.

Как пояснил Жайлуабаев, завалы на месте ДТП не убирают, так как нужно провести экспертизу. Проводить ее за свой счет он отказывается, считает, что это должны сделать правоохранительные органы.

12 апреля прокуратура Костаная предоставила ответ на казахском языке, хотя обращение Дюсембай отправлял на русском. В ответе был рапорт прокурора отдела уголовного преследования, в котором он просил разрешения зарегистрировать обращение Жайлуабаева в базе и направить в Южный отдел полиции для принятия решения.

Свою версию причины ДТП «НГ» сообщил водитель автомобиля Lexus, который запретил указывать его фамилию.

- Я ехал по пр. Абая в сторону Рудного и с левой стороны по встречной полосе машины заворачивали на ул. Чкалова, - рассказал он. - В этот момент меня подрезала машина, вероятно, автомобиль ударил в бок и скрылся с места ДТП. Я не был в алкогольном и наркотическом опьянении, меня сразу после травмпункта проверили

Сейчас автомобиль находится на штрафстоянке, полиция назначила две экспертизы. По словам водителя, он осматривал автомобиль вместе со следователем и своим адвокатом, сбоку на заднем бампере они обнаружили черный зацеп.

Корреспондент «НГ» обратился в пресс-службу ДП Костанайской области, нам пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.