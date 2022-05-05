По факту ДТП было начато уголовное дело по ч. 1 ст. 345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью средней тяжести), но оно сейчас прекращено из-за примирения пострадавших и виновной стороны. Прокуратура с принятым решением согласилась, сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе департамента полиции.

Напомним, что вечером 6 апреля на пр. Абая в Костанае, возле остановки «Второй подъем», водитель автомобиля Lexus въехал в остановочный павильон, в котором размещается пиццерия. В результате ДТП пострадали двое ее сотрудников. Спустя почти месяц директор пиццерии сообщил «НГ», что по его мнению следствие затягивается.

Как пояснили сегодня в пресс-службе ДП Костанайской области, для привлечения виновного лица материалы выделены в отдельное административное производство по ст. 610 КоАП (нарушение водителем ТС ПДД, повлекшее причинение здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества). В рамках данного производства назначено судебно-экспертное исследование обстоятельств ДТП, в том числе по нанесенному материальному ущербу владельцу здания. После принятия решения административный протокол будет направлен в суд.

Основная претензия директора пиццерии была в том, что сотрудники Южного отдела полиции не хотели принимать его заявление, так как ему нужно было сначала за свой счет сделать оценку повреждений. Но предприниматель считает, что это должны сделать правоохранительные органы. Пиццерия до сих пор находится под завалами, сотрудники и директор терпят убытки.

Водитель Lexus утверждает, что врезался в пиццерию случайно, так как его задела другая машина, которая скрылась с места ДТП.

Фото из архива «НГ»