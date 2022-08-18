Re: Аким Костаная поблагодарил «НГ» и поручил разобраться -...

Отправлено: - 16:29

Добрый день. Недалеко от этой дороги, в мкр "Береке" между 53 и 52 домом также отсутствует решетка на ливневой канализации (прям на въезде с ул.Мира). Вместо нее установили покрышку от грузовой техники. С другой стороны 53 дома, также на въезде с улицы Мира - решетка ливневой канализации на месте, но стоит сантиметров на 10 выше уровня примыкающей дороги. Это приводит к постоянным лужам в том месте, плюс после прошлой зимы образовалась яма почти на всю ширину дороги. На данный момент яму закатали, но все равно это место осталось в низине. Так что ждем нового ремонта дороги после следующей зимы.