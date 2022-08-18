О жалобе жителей новых микрорайонов на открытые ливневки вдоль строящейся дороги "НГ" сообщила в сегодняшнем номере. Люди боятся, что дети могут упасть в любой из семи открытых колодцев ливневки.

Ливневка в микрорайоне Береке. Фото сделано 16 августа 2022 г.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ с утра отреагировал на эту публикацию и поручил разобраться.

- Марат Конысбаевич уже прочитал вашу статью и сказал, чтобы ливневки срочно закрыли. Он поблагодарил вашу газету за то, что подняли эту тему, - сообщил «НГ» руководитель отдела строительства акимата Костаная Руслан КАТПАЕВ. - Ситуация на этом участке такая: это новая дорога, которую мы введем в эксплуатацию в 2023 году. Этот участок открыли чуть раньше для удобства людей. Ливневки еще доделываем, их накрывали чугунными люками дважды, но их воруют. Воруют даже шины, которыми мы накрыли эти ливневки!

Руслан Катпаев пообещал, что ливневки снова закроют. Скорее всего, бетонными блоками.