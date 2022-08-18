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≡ «К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44917
«К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 18.08.22 - 15:22
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Чтобы отдохнуть в Алматы, я и мой друг Максим купили тур выходного дня - по 45 000 тенге на человека. Приехали на день раньше, так что у нас был целый день, чтобы изучить город. Остановились в хостеле, недалеко от центра. На аллее по ул. Тулебаева нашли памятник лидеру группы «Кино» Виктору Цою. От него и начали наш поход по городу и области.
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K
§ Kst458
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
29.08.21
Сообщений:
6
Re: «К чужим горам, под небо юга я удалюся, может быть...»
Отправлено: 18.08.22 - 15:22
#1
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"Вид на закат над Алматы" Кошмар экологов. Алчные застройщики намертво закупорили единственный проход чистого воздуха в город, построив на его месте мкрн Самал. Теперь онкология, бронхиальная астма и пр. прелести
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