Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44877
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 08:47
На вопрос, почему так получилось с газом, я могу предположить два варианта ответа. Первый: это было сделано по заказу бизнеса. Нам объявляют, что газа у бытовых потребителей не будет с 1 по 25 августа. У жителей, естественно, возникает вопрос: как питаться это время?
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 366
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 08:47
с газом точно нахимичили. Да и по другим моментам все очень некрасиво и нескладно получается.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 424
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 09:32
Я неплохо по своим прошлым временам в бизнесе, знаю руководство газовиков, в отличие от всех других служб, оно т. е руководство компетентное и адекватное, тут я думаю сыграло роль советское прошлое, а именно, трубу надо ремонтировать, отключим. а про то , что в трубе остается газ. которого вполне достаточно, для обеспечения населения, просто никто не подумал, это образец того . как мы можем перетерпеть, никто даже и не подумал, а может есть всё таки возможности, первыми возмутились профессионалы. которые знают что и как там устроено. А мы, пытались перетерпеть, сказали сверху, значит надо. такие уж мы, я в силу природной лени, на все упрёки жены, все уже купили плитки, всё отнекивался, однако и лень на что то бывает годна, не купил бесполезную вещь , которая потом годами бы лежала на антресолях
u
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.01.22
- Сообщений:
- 2
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 10:10
У нас как в том анекдоте "сидит апашка и в рев говорит хочу жить в Казахстане,дети вокруг ее бегают в панике ну все у апашки крыша съехала, так мы и так в Казахстане живём,нет хочу жить в Казахстане и все ну думают все надо вызывать психиатра,ну мы же в Казахстане живём,апашка в рев нет хочу жить в Казахстане который по Хабару показывают
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 424
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 10:32
Хабар это пропаганда. это функция государства, которую, оно выполняет, как умеет, относитесь снисходительно к этому
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 297
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 11:16
Цитата:
25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете, в котором впервые была закреплена неделимость и неприкосновенность территории, страна определена как субъект международного права, введен институт гражданства, а также равноправие форм собственности.
20декабря 1991 года Казахстан принял Закон о гражданстве. Этот закон должен был вступитьв силу 2 марта 1992 года.
Правовые нормы главы 1 Закона Республики Казахстан «О гражданстве» носят характер правоустанавливающих принципов, которые звучат следующим образом: Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответственна перед гражданами республики, а гражданин Республики Казахстан ответствен перед Республикой Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, традициям, государственному языку и языкам представителей всех национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Казахстан. Гражданство Республики Казахстан регулируется Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом и издаваемыми в соответствии с ними другими законодательными актами Республики Казахстан. Гражданами Республики Казахстан являются лица, которые: постоянно проживают в Республике Казахстан на день вступления в силу настоящего Закона; родились на территории Республики Казахстан и не состоят в гражданстве иностранного государства; приобрели гражданство Республики Казахстан в соответствии с Законом. За гражданином Республики Казахстан не признается гражданство другого государства. Республика Казахстан создает условия для возвращения на ее территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики в периоды массовых репрессий, насильственной коллективизации, в результате иных антигуманных политических акций, и их потомков, а также для казахов, проживающих на территории других государств. Документом, подтверждающим гражданство Республики Казахстан, является удостоверение личности либо паспорт гражданина Республики Казахстан. Гражданство ребенка в возрасте до 16 лет подтверждается его свидетельством о рождении, паспортом любого из родителей. Гражданство Республики Казахстан является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Граждане Республики Казахстан равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий, места жительства или любых иных обстоятельств. Граждане Республики Казахстан обладают всей полнотой гражданских, политических, экономических и социальных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией и законами Республики Казахстан. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами. Проживание гражданина Республики Казахстан за пределами республики не влечет прекращения гражданства Республики Казахстан. Вступление в брак гражданина или гражданки Республики Казахстан с лицом, не состоящим в гражданстве республики, а также расторжение такого брака не влекут изменения гражданства. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами Республики. Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами [17]
[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:19]
[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:20]
А кто из нас писал заявление о выходе из гражданства СССР и приобретении гражданства РК?
25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете, в котором впервые была закреплена неделимость и неприкосновенность территории, страна определена как субъект международного права, введен институт гражданства, а также равноправие форм собственности.
20декабря 1991 года Казахстан принял Закон о гражданстве. Этот закон должен был вступитьв силу 2 марта 1992 года.
Правовые нормы главы 1 Закона Республики Казахстан «О гражданстве» носят характер правоустанавливающих принципов, которые звучат следующим образом: Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответственна перед гражданами республики, а гражданин Республики Казахстан ответствен перед Республикой Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, традициям, государственному языку и языкам представителей всех национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Казахстан. Гражданство Республики Казахстан регулируется Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом и издаваемыми в соответствии с ними другими законодательными актами Республики Казахстан. Гражданами Республики Казахстан являются лица, которые: постоянно проживают в Республике Казахстан на день вступления в силу настоящего Закона; родились на территории Республики Казахстан и не состоят в гражданстве иностранного государства; приобрели гражданство Республики Казахстан в соответствии с Законом. За гражданином Республики Казахстан не признается гражданство другого государства. Республика Казахстан создает условия для возвращения на ее территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики в периоды массовых репрессий, насильственной коллективизации, в результате иных антигуманных политических акций, и их потомков, а также для казахов, проживающих на территории других государств. Документом, подтверждающим гражданство Республики Казахстан, является удостоверение личности либо паспорт гражданина Республики Казахстан. Гражданство ребенка в возрасте до 16 лет подтверждается его свидетельством о рождении, паспортом любого из родителей. Гражданство Республики Казахстан является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Граждане Республики Казахстан равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий, места жительства или любых иных обстоятельств. Граждане Республики Казахстан обладают всей полнотой гражданских, политических, экономических и социальных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией и законами Республики Казахстан. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами. Проживание гражданина Республики Казахстан за пределами республики не влечет прекращения гражданства Республики Казахстан. Вступление в брак гражданина или гражданки Республики Казахстан с лицом, не состоящим в гражданстве республики, а также расторжение такого брака не влекут изменения гражданства. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами Республики. Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами [17]
[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:19]
[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:20]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1571
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 11:35
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: Alehander
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать