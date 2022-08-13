На вопрос, почему так получилось с газом, я могу предположить два варианта ответа.

Первый: это было сделано по заказу бизнеса. Нам объявляют, что газа у бытовых потребителей не будет с 1 по 25 августа. У жителей, естественно, возникает вопрос: как питаться это время? Тут же пошла реклама о продаже электроплиток, электрочайников и кипятильников. Например, на дверях подъездов дома, где я живу, расклеили объявления о продаже электроплиток, причем разных модификаций - с одной или двумя конфорками. Кто-то кинулся закупать электроприборы, кто-то - копчености, кто-то - «бичпакеты». Потом сроки тихой сапой переносились, и в конце концов оказалось, что газ отключать не будут вовсе. Но народ-то уже закупился. Торговцы довольны.

Или второй вариант: некомпетентность местной власти. Неужели раньше не могли сообразить, что газа в трубе на бытовые нужды хватит?

И не только в этом вопросе. Возьмем решение нашего акимата о запрете проката в Сити-центре детских машинок и т. д. Пару дней было тихо. Потом начали появляться отдельные «прокатчики», сейчас опять там спокойно пройти невозможно.

Или решение власти о фиксации цен на «куриные запчасти». В результате цены выросли. Видимо, на бизнес управы нет. Сейчас установили цену на репчатый лук 140 тенге за килограмм с 8 августа. Посмотрим, что из этого получится.

И это касается не только местной власти. Глядя на некоторые реформы и программы правительства, возникает сомнение в компетентности тех, кто нами правит. Ведь абсурдность некоторых из них понятна сразу. Истинная мудрость не в том, чтобы начать какое-либо дело, а в том, чтобы знать, как это дело довести до конца.

Я уже говорил о реформе ЖКХ. И вот газета «Время» 28 июля провела опрос среди читателей. На вопрос, нужно ли было продлевать сроки жизни КСК, были получены такие ответы: да - 8%, нет - 15%, а 77% ответили, что реформа не продумана, то есть против.

Похоже, наша власть действует по принципу «как получится, а потом посмотрим». Возьмите любую программу правительства, в каждой встретите такие слова: будет рассмотрен вопрос, будут разработаны и утверждены соответствующие правила, будет усилена работа, планируется выработать, будут приняты меры. Ключевое слово - будет, то есть везде нам обещают. Ну а цену обещания нашей власти за 30 лет мы изучили основательно.

Вот очередное новшество власти. В Казахстане законодательно вводится новое понятие «географическое указание». Теперь у нас будет «казахстанский шоколад», «шубаркульский уголь» и т. д. И власть всерьез считает, что именно это позволит отечественным товаропроизводителям выйти на мировые рынки. Болашаковцев не учили, что высокое качество и низкая цена - самый надежный показатель? Может, сначала насытить внутренний рынок, а потом мировой?

По данным портала Baigenеws от 20 июня 2022 года, в Казахстане за четыре месяца текущего года на внутреннем рынке продали меньше на 3,2% говядины, на 8,7% свинины и на 4,3% баранины. Да и 18 июня 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов открыто заявил, что темпы роста реальных доходов населения замедлились в Казахстане, как всегда, пообещал принять меры.

У нас все увеличивается разрыв между провозглашенными целями о благе человека и реальностью. А «Хабар» упорно склоняет нас к тому, чтобы мы принимали обыкновенные камни за бриллианты, а лягушку за лебедя.

Я все больше и больше сомневаюсь в способности власти привести нас в счастливое будущее. А вообще, кого вести? Поясню смысл вопроса. СССР ликвидировали, возникло независимое государство Казахстан. А являемся ли мы его гражданами? Выезжающие на постоянное место жительства в Россию, Канаду и т. д. обязаны написать заявление об отказе от казахстанского гражданства, а по месту прибытия - заявление о приеме в гражданство той страны. А кто из нас писал заявление о выходе из гражданства СССР и приобретении гражданства РК? Получается, мы никто. Вести некого? Может, потому с нами так и обращаются?

«Нам дана свобода умирать с голоду, равенство в нищете, братство в трущобах», - это лозунг французской революции 1848 года. Не доведи Господи услышать такое в нашей стране. А для того, чтобы этого не случилось, нужна твердая власть, способная навести порядок.