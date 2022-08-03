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≡ Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44822
Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 03.08.22 - 14:21
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Министерство энергетики планирует дифференцировать цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Об этом сообщил глава Минэнерго Болат Акчулаков.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6223
Re: Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 03.08.22 - 14:21
#1
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Паспорт будут спрашивать - гражданство , или ПТС - где машина зарегистрирована ??
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25210
Re: Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 03.08.22 - 14:33
#2
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Цитата:
Гога:
Паспорт будут спрашивать

Да, уж... :-o :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
875
Re: Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 03.08.22 - 20:20
#3
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Ура! Правильное решение!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11340
Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 03.08.22 - 20:42
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Плакать надо, а не радоватся. Че хорошего то? Позорище только и всё. На работать, продавать на лево на право. Мы же качаем нефть
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
901
Re: Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 03.08.22 - 21:14
#5
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Цитата:
Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта

Это у кого так моск воспалился придумать такое? Все эти 70% иностранного транспорта транзитные, либо привозят груз в Казахстан и они платят очень немаленькие деньги за "разрешение проезжать по территории Казахстана" (даже от границы до Карабалыка к примеру), а также различные штрафы (если что-то не так) транспортникам! Теперь ещё и за топливо будут больше платить? Риторический вопрос: на чьи плечи это в итоге ляжет и кому будет выгодно? Явно не Казахстанскому потребителю, если конечно не дифференцируют именно для тех кто едет мимо!?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11340
Re: Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 04.08.22 - 11:16
#6
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Цитата:
KOS77:

Так прикол в том что и своим они лимит мутят 300 литров в день.) Это и в Россию теперь полный бак не заправишь да и по степям Казахстана не везде стоят АЗС например тот же Гелиос. :lol:
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Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Новосибирск
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
634
Re: Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 04.08.22 - 11:46
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ура! Правильное решение!

Конечно правильное, я только ЗА!
Один шаг остается до регулирования всего остального.
Предъявил в магазине удостоверение гражданина, бери что хочешь и сколько хочешь.
За неимением оного, тока кусочек хлеба и кусочек колбасы, что бы с голоду не помер или плати в три раза дороже.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11340
Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане
Отправлено: 04.08.22 - 12:13
#8
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Цитата:
Thinker:
По факту значит наши перевозчики будут покупать топливо по 450. ) Абалдеть. А если Россия тоже решит замутить, чужакам всё в два раза дороже продавать. И следом всё снг. Как я уже говорил, нету не кого союза и дружбы, осталось визы ввести
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