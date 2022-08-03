Министерство энергетики планирует дифференцировать цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Об этом сообщил глава Минэнерго Болат Акчулаков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил Акчулаков, перед министерством поставлена задача по недопущению дефицита дизтоплива путем выработки дифференцированных цен для транзитного транспорта и по периметру границы.

"По данным Пограничной службы, в Республику Казахстан в день заезжает порядка 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70 процентов - это иностранный транспорт. Низкие цены на АЗС приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.

В настоящее время министерством разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизтопливо. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Работа в данном направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами", - сказал министр энергетики на пресс-конференции СЦК.