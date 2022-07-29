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Политический дрейф РК
Политический дрейф РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44797
Политический дрейф РК
Отправлено: 29.07.22 - 12:48
По мнению российских историков, начало кардинальной политической переориентации началось с перехода на латиницу. Собственно для этого вывода имеется опыт узбеков. Они тесно связаны с США и в незначительной мере с Россией. Результат много лучше, чем у Казахстана.
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Политический дрейф РК
Отправлено: 30.07.22 - 22:16
Я из Германии вернулся. Оставил там дочь. Она распределяла и контролировала бюджет германии десятки лет. Пока не состарилась.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 360
Re: Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 12:51
"Я из Германии вернулся. Оставил там дочь. Она распределяла и контролировала бюджет германии десятки лет. Пока не состарилась." Неужели всей Германии? неужели это сама Меркель?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16387
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 14:31
Цитата:
Несколько триллионов долларов в год..
Это кто собственно?
И почему состарилась?
Salnik Anatoliy:
Оставил там дочь. Она распределяла и контролировала бюджет германии десятки лет. Пока не состарилась.
Оставил там дочь. Она распределяла и контролировала бюджет германии десятки лет. Пока не состарилась.
Несколько триллионов долларов в год..
Это кто собственно?
И почему состарилась?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1434
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 14:49
Цитата:
Выучилась, работала. Переехала в Германию. Доросла до министерства финансов?
Десятки лет работы в министерстве...
Папаша, вам сколько лет?!
Salnik Anatoliy:
Оставил там дочь. Она распределяла и контролировала бюджет германии десятки лет. Пока не состарилась.
Оставил там дочь. Она распределяла и контролировала бюджет германии десятки лет. Пока не состарилась.
Выучилась, работала. Переехала в Германию. Доросла до министерства финансов?
Десятки лет работы в министерстве...
Папаша, вам сколько лет?!
Re: Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 15:25
Цитата:
Зато каждый потенциальный вор поймёт,много наворуешь, на том свете не воспользуешься. И родным достанется "конфиксация" финансов и имущества. У нас арифметика разная. ВМ я изучал в России.
Маркс:
Мертвые воры стыренного уже не вернут.
Мертвые воры стыренного уже не вернут.
Зато каждый потенциальный вор поймёт,много наворуешь, на том свете не воспользуешься. И родным достанется "конфиксация" финансов и имущества. У нас арифметика разная. ВМ я изучал в России.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2397
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 17:58
Цитата:
Раньше это никого не останавливало, так откуда тогда уверенность, что сегодня будет по другому? Курильщикам вон тоже на пачках рисуют их будущее и что?
Цитата:
Так вы арифметику изучали или ВМ? И где конкретно в России? В тюрьме, в монастыре? Или чисто самостоятельно, руля бюджетом всея империи?
Salnik Anatoliy:
Зато каждый потенциальный вор поймёт,много наворуешь, на том свете не воспользуешься.
Зато каждый потенциальный вор поймёт,много наворуешь, на том свете не воспользуешься.
Раньше это никого не останавливало, так откуда тогда уверенность, что сегодня будет по другому? Курильщикам вон тоже на пачках рисуют их будущее и что?
Цитата:
Salnik Anatoliy:
У нас арифметика разная. ВМ я изучал в России.
У нас арифметика разная. ВМ я изучал в России.
Так вы арифметику изучали или ВМ? И где конкретно в России? В тюрьме, в монастыре? Или чисто самостоятельно, руля бюджетом всея империи?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 495
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 18:22
Цитата:
Ну это просто двойные стандарты перемогли перемогу.
Во первых с одной стороны, такин картинки можно рисовать практически на всём. Ведь все мы умрём рано или поздно. Один шоколадкой и макарониной подавиться, другой дымом сигареты поперхнётся.
А с другой стороны и во вторых, это немного не правильно пилить сук на котором сидишь. Если хотят бороться с курильщиками, то есть другие способы. Индустрию производства сигарет почему то никто не трогает (рабочие места, налоги), как и курильщики сами, плотят цинз и пополняют государственную кассу может более, чем некоторые собственники квартир, сдающие их в аренду.
Маркс:
Курильщикам вон тоже на пачках рисуют их будущее и что?
Курильщикам вон тоже на пачках рисуют их будущее и что?
Ну это просто двойные стандарты перемогли перемогу.
Во первых с одной стороны, такин картинки можно рисовать практически на всём. Ведь все мы умрём рано или поздно. Один шоколадкой и макарониной подавиться, другой дымом сигареты поперхнётся.
А с другой стороны и во вторых, это немного не правильно пилить сук на котором сидишь. Если хотят бороться с курильщиками, то есть другие способы. Индустрию производства сигарет почему то никто не трогает (рабочие места, налоги), как и курильщики сами, плотят цинз и пополняют государственную кассу может более, чем некоторые собственники квартир, сдающие их в аренду.
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 20:23
У нас арифметика разная. ВМ я изучал в России.
( Походу, учителя Гайдар и Чубайс!
( Походу, учителя Гайдар и Чубайс!
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 20:26
Цитата:
))
рихард:
неужели это сама Меркель?
неужели это сама Меркель?
))
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 20:44
.
[Исправлено: 1234, 31.07.2022 - 20:48]
[Исправлено: 1234, 31.07.2022 - 20:48]
Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 20:54
Цитата:
Однозначно.
Skeptic:
Однобокий предвзятый "анализ" человека, или совершенно незнакомого с реалиями, или заведомо лгущего.
Однобокий предвзятый "анализ" человека, или совершенно незнакомого с реалиями, или заведомо лгущего.
Однозначно.
Re: Политический дрейф РК
Отправлено: 31.07.22 - 23:17
Так вы арифметику изучали или ВМ
У нас речь идёт о социальных системах. Самое сложное из известных систем.
Какая здесь может быть арифметика? Что мы можем совместно обсуждать?
У нас речь идёт о социальных системах. Самое сложное из известных систем.
Какая здесь может быть арифметика? Что мы можем совместно обсуждать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 834
Re: Политический дрейф РК
Отправлено: 01.08.22 - 07:21
Salnik Anatoliy, не стоит тут про личное писать. Ваши собеседники против вас же это и используют.
Узбекистан да, численность населения большая, поэтому не всем работа высокооплачиваемая достается, приходится им ездить в др страны
Узбекистан да, численность населения большая, поэтому не всем работа высокооплачиваемая достается, приходится им ездить в др страны
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